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DURAN TOPTAN TEK GOL

Bu sezon Avrupa Ligi'nde geride kalan süreçte duran top golü yemeyen üç takımdan biri Twente (diğerleri Manchester United ve Olympiakos). Beşiktaş ise bu yedi haftada Joao Mario'nun Athletic'e attığı penaltı dışında duran top golü kaydedemedi.