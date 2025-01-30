UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma öncesi öne çıkan istatistikler burada....
TEK GALİBİYET FEYENOORD'A KARŞI
Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına konuk olduğu altı maçın beşini kaybeden Beşiktaş, bu deplasmandaki tek galibiyetini 2014/15 Şampiyonlar Ligi ön eleme aşamasında Feyenoord'u mağlup ederek aldı.
SON İKİ MAÇI KAYBETTİ
Evinde oynadığı son iki Avrupa Ligi maçını kaybeden Twente, Avrupa kupalarında üst üste üç iç saha mağlubiyeti aldığı son seriyi 1993-1997 arasında yaşadı (UEFA Kupası).
2014/15'TEN SONRA BİR İLKİN PEŞİNDE
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 2014/15'ten bu yana ilk kez grup/lig aşamasından üst tura devam etmek istiyor. Turnuvadaki son beş maçının üçünü kazanan siyah-beyazlılar (2M), bu aşamalarda daha önceki 14 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitledi (3G 1B 10M)
EN SON 2012'DE
Son Avrupa Ligi maçında Malmö'yü 3-2 mağlup eden Twente, Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında üst üste 2+ galibiyet aldığı son seriyi Şubat-Mart 2012 arasında yakaladı (3G).
SON 10 MAÇIN SADECE 1'İNDE GOL ATAMADI
Deplasmanda oynadığı son 10 Avrupa kupası maçının sadece birinde gol atamayan Beşiktaş, boş geçtiği tek ziyaretini bu sezon Ajax'a 4-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaptı.
DURAN TOPTAN TEK GOL
Bu sezon Avrupa Ligi'nde geride kalan süreçte duran top golü yemeyen üç takımdan biri Twente (diğerleri Manchester United ve Olympiakos). Beşiktaş ise bu yedi haftada Joao Mario'nun Athletic'e attığı penaltı dışında duran top golü kaydedemedi.
DİKKAT ÇEKEN RAKAM
Avrupa Ligi'nde geride kalan yedi haftada en fazla şut çeken Twente oyuncusu konumundaki Sam Lammers (10), bu süreçte Hollanda ekibi adına 2+ gol atan tek isim (2).
CENK TOSUN'DAN SONRA RAFA SILVA
Bu sezon Avrupa Ligi'nin lig aşamasında beş golde payı bulunan Rafa Silva (2 gol & 3 asist), bir Avrupa kupası sezonunda ön elemeler sonrası Cenk Tosun'dan (6; 2017/18) bu yana en yüksek sayıya ulaşan Beşiktaş oyuncusu konumunda.
SOLSKJAER'İN HEDEFİ
Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş tarihinde Bernd Schuster'in (2010) ardından Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında görev yaptığı ilk iki maçı kazanan ikinci teknik direktör olmak istiyor.