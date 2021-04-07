İSTANBUL 19°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Nisan 2021 Çarşamba / 25 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,1454
  • EURO
    9,693
  • ALTIN
    455.347
  • BIST100
    1417.89
  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Beşiktaş'ta Cenk Tosun rekorla geri döndü! İlk sırada, inanılmaz istatistik

Beşiktaş'ta Cenk Tosun rekorla geri döndü! İlk sırada, inanılmaz istatistik

Beşiktaş'ta Cenk Tosun rekorla geri döndü! İlk sırada, inanılmaz istatistik
07 Nisan 2021 Çarşamba

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor mücadelesine Cenk Tosun damga vurdu. Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla rekor kırdı.

<p>Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba ön direkte kafayı vurdu. Kale sahasına düşen topa Cenk Tosun dokundu ve topu filelere gönderdi.</p>
1
/
15

Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba ön direkte kafayı vurdu. Kale sahasına düşen topa Cenk Tosun dokundu ve topu filelere gönderdi.

<p><b>1197 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI</b></p>
2
/
15

1197 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI

<p>Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre forma giyemedi. Alanyaspor karşılaşmasına 11'de başlayan milli futbolcu, tam 1197 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı.</p>
3
/
15

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre forma giyemedi. Alanyaspor karşılaşmasına 11'de başlayan milli futbolcu, tam 1197 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı.

<p>Dolmabahçe'de 3 yıl sonra 4 ay sonra ağları havalandıran Cenk Tosun, bu sezonki 3. golünü attı.</p>
4
/
15

Dolmabahçe'de 3 yıl sonra 4 ay sonra ağları havalandıran Cenk Tosun, bu sezonki 3. golünü attı.

<p>Tecrübeli santrfor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan lig maçında oyuna sonradan dahil olup fileleri 2 kez havalandırmıştı.</p>
5
/
15

Tecrübeli santrfor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan lig maçında oyuna sonradan dahil olup fileleri 2 kez havalandırmıştı.

<p><b>VODAFONE PARK'IN EN GOLCÜ OYUNCUSU</b></p>
6
/
15

VODAFONE PARK'IN EN GOLCÜ OYUNCUSU

<p>Cenk Tosun, Alanyaspor maçında attığı golle Vodafone Park'ta 19. kez Süper Lig golü attı ve bu alanda ilk sıraya geçti</p>
7
/
15

Cenk Tosun, Alanyaspor maçında attığı golle Vodafone Park'ta 19. kez Süper Lig golü attı ve bu alanda ilk sıraya geçti

<p>Siyah-beyazlı taraftarlar, Cenk Tosun'un performansıyla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yaptı.</p>
8
/
15

Siyah-beyazlı taraftarlar, Cenk Tosun'un performansıyla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yaptı.

<p><b>23 DAKİKADA 3 DİREK</b></p>
9
/
15

23 DAKİKADA 3 DİREK

<p>Beşiktaş, ilk devresini 1-0 önde kapattığı karşılaşmada direk şanssızlığı yaşadı. Siyah-beyazlılar, mücadelenin ilk 23 dakikasında tam 3 kez direğe takıldı.</p>
10
/
15

Beşiktaş, ilk devresini 1-0 önde kapattığı karşılaşmada direk şanssızlığı yaşadı. Siyah-beyazlılar, mücadelenin ilk 23 dakikasında tam 3 kez direğe takıldı.

<p>sosyal medyada yapılan paylaşımların bazıları:</p>
11
/
15

sosyal medyada yapılan paylaşımların bazıları:

12
/
15

13
/
15

14
/
15

15
/
15

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.