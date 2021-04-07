Karşılaşmanın henüz 11. dakikasında sol kanattan Ghezzal'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba ön direkte kafayı vurdu. Kale sahasına düşen topa Cenk Tosun dokundu ve topu filelere gönderdi.
1197 GÜN SONRA SAHAYA ÇIKTI
Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, yaşadığı sakatlık sebebiyle bir süre forma giyemedi. Alanyaspor karşılaşmasına 11'de başlayan milli futbolcu, tam 1197 gün aradan sonra Vodafone Park'ta sahaya çıktı.
Dolmabahçe'de 3 yıl sonra 4 ay sonra ağları havalandıran Cenk Tosun, bu sezonki 3. golünü attı.
Tecrübeli santrfor, Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan lig maçında oyuna sonradan dahil olup fileleri 2 kez havalandırmıştı.
VODAFONE PARK'IN EN GOLCÜ OYUNCUSU
Cenk Tosun, Alanyaspor maçında attığı golle Vodafone Park'ta 19. kez Süper Lig golü attı ve bu alanda ilk sıraya geçti
Siyah-beyazlı taraftarlar, Cenk Tosun'un performansıyla ilgili sosyal medyada da çok sayıda paylaşım yaptı.
23 DAKİKADA 3 DİREK
Beşiktaş, ilk devresini 1-0 önde kapattığı karşılaşmada direk şanssızlığı yaşadı. Siyah-beyazlılar, mücadelenin ilk 23 dakikasında tam 3 kez direğe takıldı.
sosyal medyada yapılan paylaşımların bazıları: