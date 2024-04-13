Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda radikal kararlar alarak kadroda köklü bir değişikliğe gideceği ileri sürüldü.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlılar 9 futbolcuyla yollarını ayıracak.
En az 10 takviye yapmayı planlayan yönetimin, yeni transferler öncesinde maaş bütçesinde 25 milyon Euro'luk tasarruf sağlamak istiyor.
Habere göre Beşiktaş'ta sezon sonunda veda edilecek isimler ise şöyle:
Ante Rebic
Vincent Aboubakar
Rachid Ghezzal
Alex Oxlade Chamberlain
Daniel Amartey
Jonas Svensson
Cenk Tosun
Umut Meraş
Kerem Atakan Kesgin