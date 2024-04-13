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Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 futbolcunun bileti kesildi

Beşiktaş'ta dev operasyon! 9 futbolcunun bileti kesildi
13 Nisan 2024 Cumartesi

Sezon sonunda takımda köklü değişime gidecek olan Beşiktaş yönetimi bu sezon verim alamadığı 9 futbolcu ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim bu ayrılıklardan bütçede 25 milyon Euro'luk tasarruf sağlamayı hedefliyor. İşte takımdan ayrılacak futbolcular...

<p>Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda radikal kararlar alarak kadroda köklü bir değişikliğe gideceği ileri sürüldü.</p>
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Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda radikal kararlar alarak kadroda köklü bir değişikliğe gideceği ileri sürüldü.

<p>Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlılar 9 futbolcuyla yollarını ayıracak.</p>
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Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; siyah beyazlılar 9 futbolcuyla yollarını ayıracak.

<p>En az 10 takviye yapmayı planlayan yönetimin, yeni transferler öncesinde maaş bütçesinde 25 milyon Euro'luk tasarruf sağlamak istiyor.</p>
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En az 10 takviye yapmayı planlayan yönetimin, yeni transferler öncesinde maaş bütçesinde 25 milyon Euro'luk tasarruf sağlamak istiyor.

<p>Habere göre Beşiktaş'ta sezon sonunda veda edilecek isimler ise şöyle:</p>
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Habere göre Beşiktaş'ta sezon sonunda veda edilecek isimler ise şöyle:

<p>Ante Rebic</p>
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Ante Rebic

<p>Vincent Aboubakar</p>
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Vincent Aboubakar

<p>Rachid Ghezzal</p>
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Rachid Ghezzal

<p>Alex Oxlade Chamberlain</p>
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Alex Oxlade Chamberlain

<p>Daniel Amartey</p>
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Daniel Amartey

<p>Jonas Svensson</p>
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Jonas Svensson

<p>Cenk Tosun</p>
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Cenk Tosun

<p>Umut Meraş</p>
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Umut Meraş

<p>Kerem Atakan Kesgin </p>
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Kerem Atakan Kesgin

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