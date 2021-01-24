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Geniş kadronun işe yaradığını söyleyen genç hoca, 'Bugün takım yorgun olduğunu gösterdi. Rotasyonun önemini görmüş olduk. Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal ve Montero'yu kullanamadık. Geniş bir kadromuz var, herkesin hazır olmasının önemini bir kez daha gördük.