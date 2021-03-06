Beşiktaş ile Gaziantep FK arasında oynanan Süper Lig'in 29. hafta maçında gergin anlar yaşandı.
Karşılaşmanın ilk yarısında hakem Mete Kalkavan'ın faul kararı sonrası Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, kenarda çılgına döndü. Sa Pinto'nun uzun süreli itirazının ardından iki yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı.
Beşiktaş'ta yardımcı antrenörü Murat Şahin, Gaziantep yedek kulübesine yönelirken gerginlik kısa süre içerisinde sona erdi.
SERGEN YALÇIN SARI KART GÖRDÜ
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın da ilk devrede hakem Mete Kalkavan'ın birkaç faul kararından hoşnut olmaması sebebiyle tepki gösterdi.
Sergen Yalçın, karşılaşmanın 52. dakikasında ise itirazları sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.
İLK YARI BİTİMİNDE HAKEMİN YANINA GİTTİ
Maç esnasında sık sık kulübeden tepki gösteren Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, ilk yarının son düdüğüyle birlikte sahaya girdi ve hakem Mete Kalkavan'ın yanına giderek itirazlarda bulundu.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA SERGEN YALÇIN YOK!
Bu sezonki 4. sarı kartını gören Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş karşılaşmasında yedek kulübesinde yer alamayacak.
Beşiktaş'ın genç savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz 5 haftalık aranın ardından yeniden on bire döndü.
Siyah-beyazlıların İspanyol oyuncusu Francisco Montero, sakatlığının ardından kadroya döndü.