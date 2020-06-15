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Beşiktaş anlaşma sağladı! Oyuncuyu İstanbul'a getiriyor

Beşiktaş anlaşma sağladı! Oyuncuyu İstanbul'a getiriyor
15 Haziran 2020 Pazartesi

Beşiktaş ilk transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, siyah beyazlılara imza atacak.

<p>CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, perşembe günü İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile sözleşme detaylarını görüşecek.</p>
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CSKA Sofya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, perşembe günü İstanbul'a gelerek Beşiktaş ile sözleşme detaylarını görüşecek.

<p>Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş, transferde bonservisi elinde olan isimlere yöneldi. </p>
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Ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş, transferde bonservisi elinde olan isimlere yöneldi. 

<p>Siyah beyazlılar, son olarak CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi ile anlaştı. </p>
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Siyah beyazlılar, son olarak CSKA Sofya forması giyen Edwin Gyasi ile anlaştı. 

<p>Ghanasoccer.net'te yer alan habere göre; 28 yaşındaki Ganalı oyuncu, CSKA Sofya ile biten sözleşmesini yenilemeye yanaşmadı ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.</p>
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Ghanasoccer.net'te yer alan habere göre; 28 yaşındaki Ganalı oyuncu, CSKA Sofya ile biten sözleşmesini yenilemeye yanaşmadı ve Beşiktaş ile 2 yıllık sözleşme için anlaşmaya vardı.

<p>Gyasi, son bir görüşme için perşembe günü İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile sözleşme detaylarını görüşecek.</p>
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Gyasi, son bir görüşme için perşembe günü İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile sözleşme detaylarını görüşecek.

<p><b>52 MAÇTA 16 GOLE DİREKT KATKI</b></p>
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52 MAÇTA 16 GOLE DİREKT KATKI

<p>28 yaşındaki Hollanda doğumlu Ganalı sağ kanat oyuncusu Gyasi, kariyerinde AZ Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund, Dallas gibi takımların da formasını giydi.</p>
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28 yaşındaki Hollanda doğumlu Ganalı sağ kanat oyuncusu Gyasi, kariyerinde AZ Alkmaar, Telstar, De Graafschap, Heracles, Roda, Aalesund, Dallas gibi takımların da formasını giydi.

<p>Son olarak Gyasi, CSKA Sofya forması giyiyordu.</p>
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Son olarak Gyasi, CSKA Sofya forması giyiyordu.

<p>CSKA Sofya formasıyla çıktığı 52 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı.</p>
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CSKA Sofya formasıyla çıktığı 52 maçta 6 gol atıp 10 asist yaptı.

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