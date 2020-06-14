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  • Beşiktaş - Antalyaspor maçı sonrası şok sözler: 'İnsanları aptal yerine koymayın'

Beşiktaş - Antalyaspor maçı sonrası şok sözler: 'İnsanları aptal yerine koymayın'

Beşiktaş - Antalyaspor maçı sonrası şok sözler: 'İnsanları aptal yerine koymayın'
14 Haziran 2020 Pazar

Beşiktaş'ın Antalyaspor'a 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da açıklamalarda bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yorumları...

<p>'Beşiktaş'ın attığı golde Jeremain Lens gövdesiyle ofsayt, insanı aptal yerine koymayın.' </p>
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'Beşiktaş'ın attığı golde Jeremain Lens gövdesiyle ofsayt, insanı aptal yerine koymayın.' 

<p>'Yandan ofsayt, arka kameradan ofsayt değil. Aptal değilim, görüyorum.'</p>
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'Yandan ofsayt, arka kameradan ofsayt değil. Aptal değilim, görüyorum.'

<p>'Futbolcuların emeğine saygı gösterin. Yazıktır, ayıptır.'</p>
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'Futbolcuların emeğine saygı gösterin. Yazıktır, ayıptır.'

<p><b>BU KADRO ŞAMPİYON OLAMAZ</b></p><p><br></p><p>'Bu kadro ile 8'de 8 yapman 0, bu kadro ile seneye de yürüme ihtimalin yok.' </p>
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BU KADRO ŞAMPİYON OLAMAZ


'Bu kadro ile 8'de 8 yapman 0, bu kadro ile seneye de yürüme ihtimalin yok.' 

<p>'Beşiktaş seneye de bu kadrosuyla devam etse, şampiyonluğa oynar mı? Oynayamaz, bu kadar basit. Para yok, tüm takımlarda böyle'</p>
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'Beşiktaş seneye de bu kadrosuyla devam etse, şampiyonluğa oynar mı? Oynayamaz, bu kadar basit. Para yok, tüm takımlarda böyle'

<p><b>SERGEN YALÇIN BİLEREK...</b></p><p><br></p><p>'Sergen Yalçın ilk yarı kadrosunu bilerek çıkardı. Herkese gösteriyor, 'Beyler kadro bu' diyor. Aptal mı, ikinci yarı diğerlerini oynatıyor.'</p>
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SERGEN YALÇIN BİLEREK...


'Sergen Yalçın ilk yarı kadrosunu bilerek çıkardı. Herkese gösteriyor, 'Beyler kadro bu' diyor. Aptal mı, ikinci yarı diğerlerini oynatıyor.'

<p>'Sergen Yalçın macera aramıyor, bu maçı kazansa ne olur? Sergen Yalçın gelecek sezonun kadrosunu hazırlıyor.'</p>
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'Sergen Yalçın macera aramıyor, bu maçı kazansa ne olur? Sergen Yalçın gelecek sezonun kadrosunu hazırlıyor.'

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