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ARDA 'BEN NEDEN SARI KART GÖRDÜM?'







Daha önce sarı kart gören Arda Turan, Çakır'a 'Ben neden sarı kart gördüm hocam o zaman?' şeklinde serzenişte bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, iki pozisyon için de sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.