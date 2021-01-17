Beşiktaş’ın Sırbistanlı orta sahası Adem Ljajic, Galatasaray derbisine kulübede başladı. Son lig maçına 21 Kasım 2020 tarihinde Başakşehir maçında çıkan ve sakatlığı sonrası uzun bir süre forma giyemeyen 29 yaşındaki oyuncu, hafta içi oynanan Çaykur Rizespor kupa maçında da yedek soyunmuştu. Ljajic, 58 gün sonra bir lig maçında Sergen Yalçın tarafından 21 kişilik kadroya dahil edildi.
Şener Özbayraklı 38. dakikada sakatlandı. Şener'in yerine Martin Linnes oyuna dahil oldu.Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray'da Şener Özbayraklı sakatlandı. Mücadelenin 38. dakikasında sakatlanan Şener karşılaşmaya devam edemedi. Teknik Direktör Fatih Terim 30 yaşındaki futbolcunun yerine 39. dakikada Martin Linnes'i oyuna aldı.
35. dakikada Marcao'dan büyük bir hata geldi. Beşiktaş'ta Larin bomboş karşı karşıya pozisyonda golü kaçırdı.
Maçın 14. dakikasında Arda Turan, Josef de Souza'ya faul yaptı. Faul sonrası Beşiktaşlı futbolcular kırmızı kart tepkisinde bulundu. Hakem Cüneyt Çakır Arda Turan'a sarı kart verdi.
ARDA 'BEN NEDEN SARI KART GÖRDÜM?'
Daha önce sarı kart gören Arda Turan, Çakır'a 'Ben neden sarı kart gördüm hocam o zaman?' şeklinde serzenişte bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, iki pozisyon için de sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaptı.
45. dakikada Arda Turan, Rosier'in faulü sonrasında Cüneyt Çakır'a ikinci sarı kart yönünde itirazlarda bulundu. Futbolcular kırmızı kart için yoğun itirazda bulundu. Cüneyt Çakır ise sarı kartın olmadığını söyledi.
90+5. dakikada derbide ilginç bir an yaşandı. Taylan Antalyalı'nın pası Cüneyt Çakır'a çarptı. Karın boşluğuna gelen top sonrası nefessiz kalan Çakır, ufak bir müdahalenin ardından maça devam etti. Müsabakayı Beşiktaş 2-0 üstün tamamladı ve liderliğini sürdürdü.
ÇAKIR'A BÜYÜK TEPKİ
Verdiği kararlar sonrası Cüneyt Çakır büyük tepki gördü. İşte sosyal medyadan paylaşılanlar...
Çakır'a sosyal medyada tepki yağdı. İşte o paylaşımların bazıları: