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ARAT'TAN SANTOS'A GÖZDAĞI!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'ne gidip takımla beraber Santos'a da gözdağı verdi. Arat, Santos ile yaptığı görüşmede takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu ve derhal toparlanmaları gerektiği talimatını vererek takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi.