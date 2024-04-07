Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'la yolun sonuna geldi! Ligdeki son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik yaşayan siyah beyazlılarda taraftar da çileden çıktı.
GELECEĞİ SORGULANIYOR
Başakşehir'e karşı, sadece yüzde 29 topla oynama oranı yakalayıp, 169 isabetli pasla maçı tamamlayan Beşiktaş'ta Santos'un geleceği sorgulanmaya başlandı.
HAZİRAN'DA YOLLAR AYRILACAK
Yönetim, Portekizli teknik adamın yerine sezon sonu için arayışlar başladı. Fernando Santos ile lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor.
ARAT'TAN SANTOS'A GÖZDAĞI!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'ne gidip takımla beraber Santos'a da gözdağı verdi. Arat, Santos ile yaptığı görüşmede takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu ve derhal toparlanmaları gerektiği talimatını vererek takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi.
İLK ADAY KOVAC
Kara Kartal'da Fernando Santos'un yerine getirilecek isim konusunda üç aday öne çıkıyor. Bunlardan ilki, son olarak Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'u çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac.
3 HAFTA ÖNCE YOLLARINI AYIRDI
52 yaşındaki Almanya doğumlu çalıştırıcı, 17 Mart'ta yeşil beyazlılardaki görevinden ayrılmıştı.
CV'Sİ KUVVETLİ
Kovac, daha önce; Monaco, Bayern Münih, Frankfurt ve Hırvatistan'ı da çalıştırmıştı.
DORTMUND'DAN AYRILACAK
Listedeki ikinci isim ise Bundesliga devi Borussia Dortmund'un başında olan ve sezon sonu Alman ekibinden ayrılması beklenen Edin Terzic.
BEŞİKTAŞ'I YAKINDAN TANIYOR
Beşiktaş'ta Slaven Bilic döneminde yardımcı antrenörlük yapan Alman teknik adam, daha önce birçok kez siyah beyazlılarla anılmıştı.
BİR BAŞKA ADAY KURBANOV
Düşünülen bir başka isim ise Kurban Kurbanov. Karabağ ve Azerbaycan futboluna damga vuran, Avrupa'da da adından söz ettiren 51 yaşındaki Azeri çalıştırıcı, Kovac ve Terzic ile birlikte listede yer alıyor.
15 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş'ın başında 15 resmi maça çıkan Fernando Santos bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken maç başına 1.60 puan ortalaması tutturdu.