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Beşiktaş isimleri belirledi! Fernando Santos'un yerine 3 aday

Beşiktaş isimleri belirledi! Fernando Santos'un yerine 3 aday
7 Nisan 2024 Pazar

Bu sezon Beşiktaş'ın başına geçen 5. teknik direktör olan Fernando Santos da beklenilen etkiyi oluşturamadı ve takımdaki kötü gidişatı engelleyemedi. Alınan sonuçların ardından harekete geçen Beşiktaş yönetimi deneyimli çalıştırıcının yerine 3 yeni aday belirledi. İşte o isimler...

<p>Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'la yolun sonuna geldi! Ligdeki son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik yaşayan siyah beyazlılarda taraftar da çileden çıktı.</p>
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Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'la yolun sonuna geldi! Ligdeki son 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 de beraberlik yaşayan siyah beyazlılarda taraftar da çileden çıktı.

<p><b>GELECEĞİ SORGULANIYOR</b></p><p>Başakşehir'e karşı, sadece yüzde 29 topla oynama oranı yakalayıp, 169 isabetli pasla maçı tamamlayan Beşiktaş'ta Santos'un geleceği sorgulanmaya başlandı.</p>
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GELECEĞİ SORGULANIYOR

Başakşehir'e karşı, sadece yüzde 29 topla oynama oranı yakalayıp, 169 isabetli pasla maçı tamamlayan Beşiktaş'ta Santos'un geleceği sorgulanmaya başlandı.

<p><b>HAZİRAN'DA YOLLAR AYRILACAK</b></p><p>Yönetim, Portekizli teknik adamın yerine sezon sonu için arayışlar başladı. Fernando Santos ile lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor.</p>
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HAZİRAN'DA YOLLAR AYRILACAK

Yönetim, Portekizli teknik adamın yerine sezon sonu için arayışlar başladı. Fernando Santos ile lig bitiminde yolların ayrılması bekleniyor.

<p><b>ARAT'TAN SANTOS'A GÖZDAĞI!</b></p><p>Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'ne gidip takımla beraber Santos'a da gözdağı verdi. Arat, Santos ile yaptığı görüşmede takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu ve derhal toparlanmaları gerektiği talimatını vererek takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi.</p>
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ARAT'TAN SANTOS'A GÖZDAĞI!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, önceki gün Nevzat Demir Tesisleri'ne gidip takımla beraber Santos'a da gözdağı verdi. Arat, Santos ile yaptığı görüşmede takımın oyunu nedeniyle camia ve taraftarın rahatsızlığını belirterek kötü oyunun nedenlerini sordu ve derhal toparlanmaları gerektiği talimatını vererek takım toparlanmazsa bunun sonuçlarının iyi olmayacağı mesajını verdi.

<p><b>İLK ADAY KOVAC</b></p><p>Kara Kartal'da Fernando Santos'un yerine getirilecek isim konusunda üç aday öne çıkıyor. Bunlardan ilki, son olarak Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'u çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac.</p>
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İLK ADAY KOVAC

Kara Kartal'da Fernando Santos'un yerine getirilecek isim konusunda üç aday öne çıkıyor. Bunlardan ilki, son olarak Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'u çalıştıran Hırvat teknik adam Niko Kovac.

<p><b>3 HAFTA ÖNCE YOLLARINI AYIRDI</b></p><p>52 yaşındaki Almanya doğumlu çalıştırıcı, 17 Mart'ta yeşil beyazlılardaki görevinden ayrılmıştı.</p>
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3 HAFTA ÖNCE YOLLARINI AYIRDI

52 yaşındaki Almanya doğumlu çalıştırıcı, 17 Mart'ta yeşil beyazlılardaki görevinden ayrılmıştı.

<p><b>CV'Sİ KUVVETLİ</b></p><p>Kovac, daha önce; Monaco, Bayern Münih, Frankfurt ve Hırvatistan'ı da çalıştırmıştı.</p>
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CV'Sİ KUVVETLİ

Kovac, daha önce; Monaco, Bayern Münih, Frankfurt ve Hırvatistan'ı da çalıştırmıştı.

<p><b>DORTMUND'DAN AYRILACAK</b></p><p>Listedeki ikinci isim ise Bundesliga devi Borussia Dortmund'un başında olan ve sezon sonu Alman ekibinden ayrılması beklenen Edin Terzic.</p>
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DORTMUND'DAN AYRILACAK

Listedeki ikinci isim ise Bundesliga devi Borussia Dortmund'un başında olan ve sezon sonu Alman ekibinden ayrılması beklenen Edin Terzic.

<p><b>BEŞİKTAŞ'I YAKINDAN TANIYOR</b></p><p>Beşiktaş'ta Slaven Bilic döneminde yardımcı antrenörlük yapan Alman teknik adam, daha önce birçok kez siyah beyazlılarla anılmıştı.</p>
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BEŞİKTAŞ'I YAKINDAN TANIYOR

Beşiktaş'ta Slaven Bilic döneminde yardımcı antrenörlük yapan Alman teknik adam, daha önce birçok kez siyah beyazlılarla anılmıştı.

<p><b>BİR BAŞKA ADAY KURBANOV</b></p><p>Düşünülen bir başka isim ise Kurban Kurbanov. Karabağ ve Azerbaycan futboluna damga vuran, Avrupa'da da adından söz ettiren 51 yaşındaki Azeri çalıştırıcı, Kovac ve Terzic ile birlikte listede yer alıyor.</p>
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BİR BAŞKA ADAY KURBANOV

Düşünülen bir başka isim ise Kurban Kurbanov. Karabağ ve Azerbaycan futboluna damga vuran, Avrupa'da da adından söz ettiren 51 yaşındaki Azeri çalıştırıcı, Kovac ve Terzic ile birlikte listede yer alıyor.

<p><b>15 MAÇA ÇIKTI</b></p><p>Beşiktaş'ın başında 15 resmi maça çıkan Fernando Santos bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken maç başına 1.60 puan ortalaması tutturdu. </p>
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15 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın başında 15 resmi maça çıkan Fernando Santos bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken maç başına 1.60 puan ortalaması tutturdu.

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