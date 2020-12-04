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Siyah-beyazlıların bu sezonki ilk resmi maçı olan PAOK ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında 11'de sahaya çıkan Fransız futbolcu daha sonra yaşadığı sakatlığın ardından hiçbir maçta forma giyememişti.

Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan giren N'Koudou, Kasımpaşa maçı ile ilk kez sahaya 11'de çıktı.