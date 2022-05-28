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BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede kürsüde açıklamalarda bulunan üye Berk Tunca'nın konuşması sırasında, başka bir kongre üyesi Özer Özçetin'in tepki göstermesi üzerine bazı siyah-beyazlı üyeler arasında arbede oldu.