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Beşiktaş, Portekiz'in Haaland'ını istedi

Beşiktaş, Portekiz'in Haaland'ını istedi
18 Mart 2021 Perşembe

Beşiktaş, 'Portekiz'in Haaland'ı' olarak lanse edilen 23 yaşındaki golcü Beto'yu kadrosuna katmak içim için kulübü Portimonense'ye transfer teklifi yaptı.

<p>Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. </p>
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

<p>Önümüzdeki yıl için Şampiyonlar Ligi katılım hakkı elde edebilecek Beşiktaş, Portimonense'den Beto için flaş bir transfer girişiminde bulundu. </p>
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Önümüzdeki yıl için Şampiyonlar Ligi katılım hakkı elde edebilecek Beşiktaş, Portimonense'den Beto için flaş bir transfer girişiminde bulundu.

<p>Portekiz kanalı SIC Noticias'ta özel olarak verilen haberde; Portimonense'nin Beto için 20 milyon euro talep ettiğine değinilirken, Beşiktaş'ın bir transfer teklifinde bulunduğu da aktarıldı. </p>
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Portekiz kanalı SIC Noticias'ta özel olarak verilen haberde; Portimonense'nin Beto için 20 milyon euro talep ettiğine değinilirken, Beşiktaş'ın bir transfer teklifinde bulunduğu da aktarıldı.

<p>Beşiktaş'ın teklifinin Beto'nun bonservisinin %50'lik hakkı için 5 milyon euro olduğu belirtildi. </p>
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Beşiktaş'ın teklifinin Beto'nun bonservisinin %50'lik hakkı için 5 milyon euro olduğu belirtildi.

<p>Bu teklifin ise Portimonense tarafından reddedildiği belirtildi. </p>
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Bu teklifin ise Portimonense tarafından reddedildiği belirtildi.

<p>Daha önce As'ın bir haberinde Beto, 1.94 boyu ve golcülük yeteneği ile Portekiz'in Haaland'ı olarak tanımlanmıştı. </p>
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Daha önce As'ın bir haberinde Beto, 1.94 boyu ve golcülük yeteneği ile Portekiz'in Haaland'ı olarak tanımlanmıştı.

<p>Bu sezon Portimonense formasıyla ligde 19 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 7 gol atarken 1 de asist yaptı. </p>
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Bu sezon Portimonense formasıyla ligde 19 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncu, 7 gol atarken 1 de asist yaptı.

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