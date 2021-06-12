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Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaştı! İşte alacağı ücret

Beşiktaş Sergen Yalçın'la anlaştı! İşte alacağı ücret
12 Haziran 2021 Cumartesi

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

<p><b>Beşiktaş</b>, şampiyon teknik direktörü <b>Sergen Yalçın</b> ile yola devam ediyor!</p>
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Beşiktaş, şampiyon teknik direktörü Sergen Yalçın ile yola devam ediyor!

<p><b><i>Bein Sports'un haberine göre;</i></b> siyah-beyazlılar, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşme halinde olduğu 48 yaşındaki teknik adamla <b>1,6 milyon euro</b> karşılığında anlaşmaya vardı.</p>
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Bein Sports'un haberine göre; siyah-beyazlılar, bir süredir sözleşme uzatmak için görüşme halinde olduğu 48 yaşındaki teknik adamla 1,6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

<p>Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği öğrenilirken, Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği öğrenildi.</p>
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Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile yapacağı yeni kontrata başarı bonuslarını da eklediği öğrenilirken, Yalçın'ın yola ekibiyle birlikte devam edeceği öğrenildi.

<p>Siyah-beyazlı yönetim, hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelerek imzaları atacak.</p>
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Siyah-beyazlı yönetim, hafta içinde başarılı çalıştırıcıyla bir araya gelerek imzaları atacak.

<p><b>BU SEZONA ADETA DAMGA VURDU!</b><br></p><p><br></p><p>2019/2020 sezonunun ortasında Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, oynattığı futbolla taraftarların gönlünde taht kurdu.</p>
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BU SEZONA ADETA DAMGA VURDU!


2019/2020 sezonunun ortasında Beşiktaş'ın başına geçen Sergen Yalçın, oynattığı futbolla taraftarların gönlünde taht kurdu.

<p>Yalçın, bu sezon hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak, tarihe geçti.</p>
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Yalçın, bu sezon hem Süper Lig'i hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak, tarihe geçti.

<p>Göreve başlamasının ardından Beşiktaş ile 59 maça çıkan Yalçın, 39 galibiyet alırken, 13 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın döneminde 7 kez rakipleriyle yenişemedi.</p>
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Göreve başlamasının ardından Beşiktaş ile 59 maça çıkan Yalçın, 39 galibiyet alırken, 13 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, Yalçın döneminde 7 kez rakipleriyle yenişemedi.

<p>Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve geldiği Şubat 2020'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (116), gol atan (119), galibiyet alan (36) averaj yakalayan (+61) takım oldu.</p>
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Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve geldiği Şubat 2020'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan (116), gol atan (119), galibiyet alan (36) averaj yakalayan (+61) takım oldu.

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