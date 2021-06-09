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İmza konusunda şampiyonluk töreninin yapıldığı 19 Mayıs'tan bu yana sonuca ulaşılamaması, beraberinde birçok iddiayı da gündeme getirdi. Bunların en başında da tecrübeli teknik adamın 1 yıl için 30 milyon TL istediği ve yönetimin de şu ana kadar 15 milyon TL'ye çıktığı iddiaları geliyor.