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'2 HAFTA SONRA LİGİ KİMİN NEREDE BİTİRECEĞİNİ GÖRECEĞİZ'





Ankaragücü galibiyetine değinerek sözlerine başlayan Sipahioğlu, 'Futbol takımımız tebrik ediyorum galibiyetten ötürü. Başkanımız ve futbol şubeden sorumlu yöneticiler takdirini çok daha iyi yapar ama Emre hoca göreve geldikten sonra oluşan enerji, sinerji ve form grafiği büyük bir umut oldu. 2 hafta kaldı sezonunu bitmesine, 2 tane çok zorlu maç var. Bu iki haftada da takımımız 6 puan almak için konsantrasyonu sahaya yansıtacak bundan en ufak şüphemiz yok. Nerede bitireceğimizi 2 maç sonra göreceğiz. Bu konuda büyük konuşmak istemiyoruz. 2 maç sonra kim nerede bitireceğini göreceğiz' ifadelerini kullandı.