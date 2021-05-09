Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, gündeme ilişkin FB TV'de açıklamalarda bulundu.
'2 HAFTA SONRA LİGİ KİMİN NEREDE BİTİRECEĞİNİ GÖRECEĞİZ'
Ankaragücü galibiyetine değinerek sözlerine başlayan Sipahioğlu, 'Futbol takımımız tebrik ediyorum galibiyetten ötürü. Başkanımız ve futbol şubeden sorumlu yöneticiler takdirini çok daha iyi yapar ama Emre hoca göreve geldikten sonra oluşan enerji, sinerji ve form grafiği büyük bir umut oldu. 2 hafta kaldı sezonunu bitmesine, 2 tane çok zorlu maç var. Bu iki haftada da takımımız 6 puan almak için konsantrasyonu sahaya yansıtacak bundan en ufak şüphemiz yok. Nerede bitireceğimizi 2 maç sonra göreceğiz. Bu konuda büyük konuşmak istemiyoruz. 2 maç sonra kim nerede bitireceğini göreceğiz' ifadelerini kullandı.
Ligin bitimine 2 hafta kala camia adına kamuoyunda bazı şeyleri gündeme getirmek istediklerini aktaran Metin Sipahioğlu konuştu:
'İFTİRA VE YALANLAR ATMAKTAN ÇEKİNMEDİLER'
'Dün başkanımızın vurguladığı gibi biz sezon başından beri maçtan önce söylemlerde bulunmadık. Hakemlerle ilgili yalanlar ortaya koymadık. Ama rakiplerimiz özellikle bir tanesi iletişim anlamında sezon boyu strateji olarak kullandı. Algı operasyonuyla rakipleri ve hakemleri etki ve zan altında bırakmaya çalıştılar. İftira ve yalanlar atmaktan çekinmediler.'
'SAĞDA SOLDA BU STRATEJİLERİYLE ÖVÜNDÜLER'
'Maalesef bütün bunları yaparken bunun üzerine sağda solda bu stratejileriyle övünerek nasıl başarıya ulaşıyoruz gördünüz mü diyerek anlatıyorlar. Bunu herkes biliyor. Bunu övgüyle anlatıyorlar acı tarafı.'
'JOSEF DE SOUZA'YA BUNLARI SÖYLETECEK KADAR GÖZLERİ DÖNMÜŞ'
'Bunların yanında strateji olarak oyuncularına verdikleri röportajda Souza'yı kastediyorum, rakiplerle alakalı maçtan sonra resmen teşvik primi imalarında bulunacak kadar ileri gidiyorlar. Josef bunu söyleyecek oyuncu değil, söyletiyorlar. Bunları söyletecek kadar gözlerinin döndüğünü tüm kamuoyu gördü.'
SERGEN YALÇIN'A GÖNDERME: 'ŞANTAJ İÇEREN KOMİK İMALAR'
'Aynı zamanda teknik direktörleri sene sonunda açıklayacağım şeklinde şantaj içeren komik imaları var. Biz Fenerbahçe olarak bu günleri çok gördük. 2011-2012 sezonunda sezon sonu her şeyi anlatacağım diyenleri, VAR kayıtları var diyenleri de gördük ama göremedik bunları sezon sonunda. Maalesef Türk sporunda bu şantajlar Fenerbahçe hariç tüm kulüplerde yapılıyor ama ortaya konan bir şey yok.'
'BİZ RAKİPLERİ ZAN ALTINDA BIRAKMIYORUZ'
'Biz Fenerbahçe olarak tertemiz bir mücadele veriyoruz. Şampiyon olur, olmayız 2 maç sonra göreceğiz ama bizim mücadelemiz tertemiz. Maç öncesi hakemlere algı operasyonlarından, rakipleri zan altında bırakarak hareket etmekten uzağız. Dün Ankaragücü bizden puan alsaydı şampiyonluk yarışından kopacaktık. Rakibimiz son dakikaya kadar mücadele etti. Belki mağlup bile olabilirdik.'
'SKANDAL KARAR'
'Alanya maçında hakem rezaleti oldu. Tahkimin ve federasyonun verdiği skandal karar var. Alanyaspor da bizle oynadığı maçta aslanlar gibi mücadele etti. Salih Uçan, eski oyuncumuz, o da mücadele etti. O maçta 1 puan bile alamayabilirdik.'
'BAŞKALARI 'BU TAKIM NEDEN BÖYLE OYNUYOR' DİYOR'
'Erzurum maçında da son dakikaya kadar oynadılar. Biz maçlardan sonra çıktık ve teker teker tebrik ettik, başarılar diledik. Doğrusu budur. Her takımın amacı kazanmak için sahaya çıkmak. Ama başkaları; 'bu takım neden böyle oynuyor' diyorlar. İma içeren sözler söylüyorlar. Biz tertemiziz, yarışı böyle sürdürüyoruz.'
'BAŞKALARI 'BU TAKIM NEDEN BÖYLE OYNUYOR' DİYOR'
'Erzurum maçında da son dakikaya kadar oynadılar. Biz maçlardan sonra çıktık ve teker teker tebrik ettik, başarılar diledik. Doğrusu budur. Her takımın amacı kazanmak için sahaya çıkmak. Ama başkaları; 'bu takım neden böyle oynuyor' diyorlar. İma içeren sözler söylüyorlar. Biz tertemiziz, yarışı böyle sürdürüyoruz.'
'KİMSE ALGI OPERASYONU YAPMASIN'
'Son 2 hafta tüm takımlar mücadele etmelidir. Son 2 haftada tüm rakiplerin savaştığı maçlar olsun. Kim nerede ligi bitiriyorsa bitirsin, kimse algı operasyonları yapmaya çalışmasın. Her kim ki hakemleri, rakipleri baskı altına almaya çalışıyorsa, algı operasyonu yaparsa soyunma odalarında, devre aralarında baskı yapmaya çalışırsa, objektifim diyen tüm spor kamuoyu da en sert tepkiyi göstermelidir.'
'BARİ SON İKİ HAFTA MERTÇE MÜCADELE EDİN'
'Bu algı operasyonları, bu gözü dönmüşlük kabak tadı verdi. Bütün sene yaptılar bari son 2 hafta mertçe mücadele etsinler. Biz yüzüne gülüp farklı işler çevirmiyoruz. Başkanımızın burada mertliği, dürüstlüğü ortadadır. Karakterli olan herkesin 1 tane yüzü olur. Herkesi mert olmaya davet ediyoruz aksi yönde tepkilerimiz farklı olacak.'
'ALİ KOÇ VE FENERBAHÇE ÜZERİNDEN HAKEMLERE MESAJ VERİLİYOR'
'Başkanımızın adı üstünden kamuoyunda çok şeyler konuşuluyor. Ali Koç adlı bir hakem var, maçımıza atanmış, çok maçımızı yönetmiş. Bugün son 2 haftalık süreçte bazı odaklar tarafından yine gündem yapıldı bu durum. Daha evvel gündem olmamışken kritik süreçte U19 üzerinden gündem oluyor ve yazılar yazdırıyorlar. Anormal durum varmış gibi farklı serzenişte bulunuyorlar. Bunu TFF'nin gözü önünde yapıyorlar. Hakem manipülasyonu yapılması gibi son 2 haftalık süreçte Ali Koç adlı hakemin durumu gündeme getirilip, iftira ve yalan ile kullanılıyor. Ali Koç ve Fenerbahçe üzerinden hakemlere mesajlar veriliyor.'
'RAKİPLERİMİZİ MERT OLMAYA ÇAĞIRIYORUM'
'Herkes mert olsun. Başkanımızın dediği gibi 10-15 tane yüzleri olmasın. Yüzlerimize gülüyorlar, arkamızdan başkalar. Bizim bir tane yüzümüz var. Buradan tüm spor kamuoyuna rakiplerimizi mert olmaya çağırıyorum. Bu haftaya kadar şampiyon yaptırılmadık, mağdur olan takım ortada. Herkes mücadelesini versin ve sonunu görelim.'