UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki 5. maçını Hollanda ekibi Ajax'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Avrupa'ya veda etti.
Başta Hollanda basını olmak üzere Avrupa basını da bu müsabakaya sayfalarında geniş yer verdi. İşte atılan başlıklardan bazıları...
Ajax'ın golcüsü Sebastian Haller, Şampiyonlar Ligi kariyerinde oynadığı ilk 5 maçta 9 gol atarak, ilk 5 maçında en çok gol atan oyuncu oldu. Eski rekor, 8 golle Erling Haaland'daydı. 27 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında da gol atan ilk isim olarak bir rekor daha kırdı.
BD (HOLLANDA)
'Yedek Haller'in sayesinde Ajax, Onana'nın döndüğü gece harika bir seriyi devam ettirdi'
AD (HOLLANDA)
'Ajax, Haller'in benzeri görülmemiş golcülüğünden faydalandı ve tarih yazdı'
TELEGRAAF (HOLLANDA)
'Sebastien Haller'in rekoru, Ajax'a Şampiyonlar Ligi grubunda zaferi getirdi'
L'EQUIPE (FRANSA)
'Ajax ve Sebastien Haller, Beşiktaş'ı domine etti'
RMC SPORT (FRANSA)
'Haller Ajax'ı taşıdı'
SPORT ILLUSTRATED (İNGİLTERE)
'Ajax'ın golcüsü Sebastien Haller Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı'