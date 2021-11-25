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Beşiktaş-Ajax maçıyla gündem oldu! 'Benzeri görülmemiş...'

Beşiktaş-Ajax maçıyla gündem oldu! 'Benzeri görülmemiş...'
25 Kasım 2021 Perşembe

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında Beşiktaş sahasında Ajax'a 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Ajax'ın gollerini atan Sebastian Haller hem maça hem de manşetlere damgasını vurdu.

<p>UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki 5. maçını Hollanda ekibi Ajax'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Avrupa'ya veda etti.</p>
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş, gruptaki 5. maçını Hollanda ekibi Ajax'a karşı oynadı. Siyah-beyazlılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken Avrupa'ya veda etti.

<p>Başta Hollanda basını olmak üzere Avrupa basını da bu müsabakaya sayfalarında geniş yer verdi. İşte atılan başlıklardan bazıları...</p>
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Başta Hollanda basını olmak üzere Avrupa basını da bu müsabakaya sayfalarında geniş yer verdi. İşte atılan başlıklardan bazıları...

<p>Ajax'ın golcüsü Sebastian Haller, Şampiyonlar Ligi kariyerinde oynadığı ilk 5 maçta 9 gol atarak, ilk 5 maçında en çok gol atan oyuncu oldu. Eski rekor, 8 golle Erling Haaland'daydı. 27 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında da gol atan ilk isim olarak bir rekor daha kırdı.</p>
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Ajax'ın golcüsü Sebastian Haller, Şampiyonlar Ligi kariyerinde oynadığı ilk 5 maçta 9 gol atarak, ilk 5 maçında en çok gol atan oyuncu oldu. Eski rekor, 8 golle Erling Haaland'daydı. 27 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında da gol atan ilk isim olarak bir rekor daha kırdı.

<p><b>BD (HOLLANDA)</b></p><p><br></p><p>'Yedek Haller'in sayesinde Ajax, Onana'nın döndüğü gece harika bir seriyi devam ettirdi'</p>
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BD (HOLLANDA)


'Yedek Haller'in sayesinde Ajax, Onana'nın döndüğü gece harika bir seriyi devam ettirdi'

<p><b>AD (HOLLANDA)</b></p><p><br></p><p>'Ajax, Haller'in benzeri görülmemiş golcülüğünden faydalandı ve tarih yazdı'</p>
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AD (HOLLANDA)


'Ajax, Haller'in benzeri görülmemiş golcülüğünden faydalandı ve tarih yazdı'

<p><b>TELEGRAAF (HOLLANDA)</b></p><p><br></p><p>'Sebastien Haller'in rekoru, Ajax'a Şampiyonlar Ligi grubunda zaferi getirdi'</p>
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TELEGRAAF (HOLLANDA)


'Sebastien Haller'in rekoru, Ajax'a Şampiyonlar Ligi grubunda zaferi getirdi'

<p><b>L'EQUIPE (FRANSA)</b></p><p><br></p><p>'Ajax ve Sebastien Haller, Beşiktaş'ı domine etti'</p>
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L'EQUIPE (FRANSA)


'Ajax ve Sebastien Haller, Beşiktaş'ı domine etti'

<p><b>RMC SPORT (FRANSA)</b></p><p><br></p><p>'Haller Ajax'ı taşıdı'</p>
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RMC SPORT (FRANSA)


'Haller Ajax'ı taşıdı'

<p><b>SPORT ILLUSTRATED (İNGİLTERE)</b></p><p><br></p><p>'Ajax'ın golcüsü Sebastien Haller Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı'</p>
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SPORT ILLUSTRATED (İNGİLTERE)


'Ajax'ın golcüsü Sebastien Haller Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı'

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