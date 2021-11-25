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Ajax'ın golcüsü Sebastian Haller, Şampiyonlar Ligi kariyerinde oynadığı ilk 5 maçta 9 gol atarak, ilk 5 maçında en çok gol atan oyuncu oldu. Eski rekor, 8 golle Erling Haaland'daydı. 27 yaşındaki golcü, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 5 maçında da gol atan ilk isim olarak bir rekor daha kırdı.