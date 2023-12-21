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Beşiktaş-Alanyaspor maçının dikkat çeken istatistikleri

Beşiktaş-Alanyaspor maçının dikkat çeken istatistikleri
21 Aralık 2023 Perşembe

Beşiktaş ile Alanyaspor bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecekler. Maç öncesi iki takımın dikkat çeken istatistiklerini derledik. İşte o istatistikler...

<p>Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. İşte karşılaşma öncesi öne çıkan istatistikler...</p>
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak. İşte karşılaşma öncesi öne çıkan istatistikler...

<p><b>SON 6 MAÇIN 3'ÜNDE PUAN KAYBI</b></p><p>Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı ilk sekiz maçın yedisini kazanan Beşiktaş (1B), daha sonraki altı karşılaşmanın üçünde puan kaybı yaşadı (3G 1B 2M).</p>
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SON 6 MAÇIN 3'ÜNDE PUAN KAYBI

Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığı ilk sekiz maçın yedisini kazanan Beşiktaş (1B), daha sonraki altı karşılaşmanın üçünde puan kaybı yaşadı (3G 1B 2M).

<p><b>7 MAÇTA DA MAĞLUP</b></p><p>Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde puan alamadan en fazla konuk olduğu rakibi, yedi ziyaretinde de mağlup olduğu Beşiktaş.</p>
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7 MAÇTA DA MAĞLUP

Alanyaspor'un Süper Lig tarihinde puan alamadan en fazla konuk olduğu rakibi, yedi ziyaretinde de mağlup olduğu Beşiktaş.

<p><b>2022-23'Ü GERİDE BIRAKTI</b></p><p>Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 maçın beşini kaybeden Beşiktaş (8G 2B), 2022/23'ün tamamında aldığı mağlubiyet sayısını şimdiden geride bıraktı (23G 9B 4M).</p>
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2022-23'Ü GERİDE BIRAKTI

Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 15 maçın beşini kaybeden Beşiktaş (8G 2B), 2022/23'ün tamamında aldığı mağlubiyet sayısını şimdiden geride bıraktı (23G 9B 4M).

<p><b>ÜST ÜSTE 2 GALİBİYET</b></p><p>Süper Lig'deki altı maçlık galibiyet hasretini İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandıran Alanyaspor (1B 5M), 2021/22'nin son dört haftasından bu yana tek sezonda üst üste 2+ galibiyet alamıyor (hükmen sonuçlar hariç).</p>
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ÜST ÜSTE 2 GALİBİYET

Süper Lig'deki altı maçlık galibiyet hasretini İstanbulspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandıran Alanyaspor (1B 5M), 2021/22'nin son dört haftasından bu yana tek sezonda üst üste 2+ galibiyet alamıyor (hükmen sonuçlar hariç).

<p><b>İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 2 YENİLGİ</b></p><p>Evinde çıktığı son Süper Lig maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Kasım 2021'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi aldığı bir süreç yaşamıyor. Rıza Çalımbay, teknik direktörlüğünde siyah-beyazlı ekibi çalıştırdığı 16 iç saha maçında üst üste iki mağlubiyet almadı.</p>
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İÇ SAHADA ÜST ÜSTE 2 YENİLGİ

Evinde çıktığı son Süper Lig maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Kasım 2021'den bu yana üst üste iki iç saha yenilgisi aldığı bir süreç yaşamıyor. Rıza Çalımbay, teknik direktörlüğünde siyah-beyazlı ekibi çalıştırdığı 16 iç saha maçında üst üste iki mağlubiyet almadı.

<p><b>SON 3 MAÇTA İKİ GALİBİYET</b></p><p>İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Alanyaspor (1M), daha önceki 19 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (3G 5B 11M).</p>
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SON 3 MAÇTA İKİ GALİBİYET

İstanbul takımlarına rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Alanyaspor (1M), daha önceki 19 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını yakalamak istiyor (3G 5B 11M).

<p><b>İKİ TAKIMDAN BİRİ</b></p><p>Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de Gaziantep FK ile birlikte geri düştüğü maçların hiçbirinden puan çıkaramayan iki ekipten biri konumunda (7M). Akdeniz ekibi, bugüne kadar Beşiktaş karşısında skor dezavantajı yaşadığı 11 karşılaşmanın 10'undan mağlup ayrıldı (1B).</p>
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İKİ TAKIMDAN BİRİ

Alanyaspor bu sezon Süper Lig'de Gaziantep FK ile birlikte geri düştüğü maçların hiçbirinden puan çıkaramayan iki ekipten biri konumunda (7M). Akdeniz ekibi, bugüne kadar Beşiktaş karşısında skor dezavantajı yaşadığı 11 karşılaşmanın 10'undan mağlup ayrıldı (1B).

<p><b>4 GOL CHAMBERLAIN</b></p><p>Bu sezon Süper Lig'deki dördüncü golünü Fenerbahçe filelerine gönderen Alex Oxlade-Chamberlain, en üst lig kariyerinde daha yüksek sayıya ulaştığı bir sezon geçirmedi (2019/20 ile eşit).</p>
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4 GOL CHAMBERLAIN

Bu sezon Süper Lig'deki dördüncü golünü Fenerbahçe filelerine gönderen Alex Oxlade-Chamberlain, en üst lig kariyerinde daha yüksek sayıya ulaştığı bir sezon geçirmedi (2019/20 ile eşit).

<p><b>EN FAZLA ŞUTTA PAYI OLAN İSİM</b></p><p>Süper Lig'in 2023/24 sezonunda gol katkısı bulunmayan oyuncular arasında Barış Alper Yılmaz'ın (15 şut & 15 şut pası) ardından en fazla şutta payı bulunan isim Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca (7 şut & 22 şut pası).</p>
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EN FAZLA ŞUTTA PAYI OLAN İSİM

Süper Lig'in 2023/24 sezonunda gol katkısı bulunmayan oyuncular arasında Barış Alper Yılmaz'ın (15 şut & 15 şut pası) ardından en fazla şutta payı bulunan isim Alanyaspor forması giyen Efecan Karaca (7 şut & 22 şut pası).

<p><b>SON İKİ GOL PENALTIDAN</b></p><p>Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan Alanyaspor oyuncusu konumundaki Joao Novais (5), son iki golünü penaltı noktasından kaydetti (vs Konyaspor & İstanbulspor).</p>
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SON İKİ GOL PENALTIDAN

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan Alanyaspor oyuncusu konumundaki Joao Novais (5), son iki golünü penaltı noktasından kaydetti (vs Konyaspor & İstanbulspor).
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