Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için statta tüm önlemler alındı.
İstanbul'da süren kar yağışı nedeniyle Vodafone Park'ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldı.
Belli bir derecede sürekli kontrolleri yapılan zeminde bu tedbir nedeniyle kar tutmadı ve çimin sertleşmesine olanak tanınmadı.
Ayrıca güneş enerjisi veren ışıklarla da çim zemin korundu.
Bu arada stadın çevresinde çeşitli güvenlik önlemleri alınırken, sokağa çıkma kısıtlaması kararları nedeniyle sadece görevlilerin olması dikkat çekti.