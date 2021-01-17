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  • Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak mı? İşte Vodafone Park'ta son durum

Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak mı? İşte Vodafone Park'ta son durum

Beşiktaş-Galatasaray derbisi oynanacak mı? İşte Vodafone Park'ta son durum
17 Ocak 2021 Pazar

Süper Lig'de bu akşam oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı endişeye yol açmıştı. Derbinin kar yağışı nedeniyle ertelenip ertelenmeyeceği merak edilirken Vodafone Park'ta alınan önlemler sayesinde zeminin kart tutmadığı gözlemlendi.

<p>Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak <b>Beşiktaş-Galatasaray</b> derbisi için statta tüm önlemler alındı.</p>
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Süper Lig'in 19. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi için statta tüm önlemler alındı.

<p>İstanbul'da süren kar yağışı nedeniyle <b>Vodafone Park</b>'ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldı.</p>
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İstanbul'da süren kar yağışı nedeniyle Vodafone Park'ta 2 gündür altta ısıtma çalıştırıldı.

<p>Belli bir derecede sürekli kontrolleri yapılan <b>zeminde bu tedbir nedeniyle kar tutmadı </b>ve çimin sertleşmesine olanak tanınmadı. </p>
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Belli bir derecede sürekli kontrolleri yapılan zeminde bu tedbir nedeniyle kar tutmadı ve çimin sertleşmesine olanak tanınmadı. 

<p>Ayrıca güneş enerjisi veren ışıklarla da çim zemin korundu.</p>
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Ayrıca güneş enerjisi veren ışıklarla da çim zemin korundu.

<p>Bu arada stadın çevresinde çeşitli güvenlik önlemleri alınırken, sokağa çıkma kısıtlaması kararları nedeniyle sadece görevlilerin olması dikkat çekti.</p>
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Bu arada stadın çevresinde çeşitli güvenlik önlemleri alınırken, sokağa çıkma kısıtlaması kararları nedeniyle sadece görevlilerin olması dikkat çekti.

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