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Beşiktaş'ı yakan Welinton'a sert tepki! 'Sen futbolcu değilsin'

Beşiktaş'ı yakan Welinton'a sert tepki! 'Sen futbolcu değilsin'
21 Kasım 2021 Pazar

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Beşiktaş'ı Babacar ve Diedhiou'nun attığı gollerle 2-0 yendi. Karşılaşma sonrası en büyük tepkiyi Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton çekti.

<p>Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti. </p>
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti.

<p>Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası siyah-beyazlı takımın taraftarları sosyal medyada Welinton'a büyük tepki gösterdi. </p>
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Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası siyah-beyazlı takımın taraftarları sosyal medyada Welinton'a büyük tepki gösterdi.

<p>Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, Khouma Babacar'ın attığı golün ardından eleştirilerin hedefi haline geldi. </p>
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Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, Khouma Babacar'ın attığı golün ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.

<p>Atak hazırlanırken Babacar'ı savunmayı bırakan tecrübeli oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.</p>
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Atak hazırlanırken Babacar'ı savunmayı bırakan tecrübeli oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.

<p>Welinton'un bu hatası sonrası Beşiktaş taraftarları bir anda tecrübeli oyuncu aleyhine ifadeler kullandı. </p>
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Welinton'un bu hatası sonrası Beşiktaş taraftarları bir anda tecrübeli oyuncu aleyhine ifadeler kullandı.

<p>Siyah-beyazlı taraftarlar Brezilyalı savunmacının hatası sonrası adeta çılgına döndü. </p>
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Siyah-beyazlı taraftarlar Brezilyalı savunmacının hatası sonrası adeta çılgına döndü.

<p>İşte Welinton hakkında yapılan o eleştirilerden bazıları...</p>
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İşte Welinton hakkında yapılan o eleştirilerden bazıları...

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