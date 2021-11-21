Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'ı konuk etti.
Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonrası siyah-beyazlı takımın taraftarları sosyal medyada Welinton'a büyük tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın Brezilyalı savunmacısı Welinton Souza, Khouma Babacar'ın attığı golün ardından eleştirilerin hedefi haline geldi.
Atak hazırlanırken Babacar'ı savunmayı bırakan tecrübeli oyuncuya siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi.
Welinton'un bu hatası sonrası Beşiktaş taraftarları bir anda tecrübeli oyuncu aleyhine ifadeler kullandı.
Siyah-beyazlı taraftarlar Brezilyalı savunmacının hatası sonrası adeta çılgına döndü.
İşte Welinton hakkında yapılan o eleştirilerden bazıları...