Beşiktaş'ta gözler, PAOK maçına çevrildi. Kritik mücadelenin taktik provalarını sürdüren siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11’i belirlemeye başladı.
Kalede Ersin’i oynatacak olan deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Jeremain Lens’i düşünüyor.
Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon Gökhan’ın olmadığı maçlarda Hollandalı oyuncuya sağ bekte görev vermiş ve performansından memnun kalmıştı.
Sol bekte ise yeni transfer N’Sakala formaya yakın olan isim.
Stoper ikilisinin ise Vida ve Welinton'dan oluşmasına kesin gözle bakılıyor.
Hücum hattının sağında Boyd'un, solunda ise N’Koudou’nun oynaması beklenirken; siyah beyazlılarda orta sahanın nasıl şekilleneceği ise merak konusu.
Adem Ljajic, sakatlığından dolayı henüz takımla çalışmalara başlayamadığı için bu yüzden 11’de olma ihtimali oldukça zayıf görünüyor.
Orta alanda yer alacak üç isimden ikisinin Mensah ve Atiba olması bekleniyor.
Bu bölgede yer alacak son oyuncu için birden fazla alternatif var.
Sergen Yalçın; Oğuzhan, Necip ve Dorukhan arasında tercih yapacak.
Deneyimli çalıştırıcının, Oğuzhan’ı oynatmayı düşündüğü öğrenilirken; kararını son taktik antrenmanda vereceği gelen haberler arasında.
Henüz golcü transferi yapamayan Beşiktaş'ta mevcut kadroda ileri uçta görev yapabilecek Umut, Larin ve Güven bulunuyor.
Sergen Yalçın’ın taktik çalışmalarda hem Larin hem de Umut’u denediği belirtilirken, tercihini maç günü yapacağı ifade edildi.
TRT Spor