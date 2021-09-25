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Beşiktaş'ta Ajax maçına yetişecek sakat futbolcular belli oldu

Beşiktaş'ta Ajax maçına yetişecek sakat futbolcular belli oldu
25 Eylül 2021 Cumartesi

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Ajax ile karşılaşacak Beşiktaş'ta, sakat futbolcuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu. Peki Beşiktaş'ta Ajax maçına hangi sakat futbolcuların yetişmesi bekleniyor. İşte detaylar...

<p>Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.</p>
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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü deplasmanda Ajax ile karşılaşacak.

<p>Siyah-Beyazlılar'da karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor.</p>
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Siyah-Beyazlılar'da karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor.

<p>Beşiktaş 'ta Ajax maçı öncesi Vida, <b>Welinton, Montero, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Alex Teixeira, Oğuzhan Özyakup, Atiba </b>ve <b>Salih Uçan</b>'ın sakatlıkları bulunuyor.</p>
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Beşiktaş 'ta Ajax maçı öncesi Vida, Welinton, Montero, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, N'Koudou, Alex Teixeira, Oğuzhan Özyakup, Atiba ve Salih Uçan'ın sakatlıkları bulunuyor.

<p>Teknik Direktör Sergen Yalçın Altay maçından sonra <b>Batshuayi, Larin, Rosier ve Necip'in Ajax maçında oynayabilme ihtimali olduğunu söyledi.</b></p>
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Teknik Direktör Sergen Yalçın Altay maçından sonra Batshuayi, Larin, Rosier ve Necip'in Ajax maçında oynayabilme ihtimali olduğunu söyledi.

<p>Yalçın, dünkü maçta sakatlanan <b>Pjanic</b>'in ise Ajax'a karşı forma giyebileceğini düşünmediğini açıkladı. </p>
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Yalçın, dünkü maçta sakatlanan Pjanic'in ise Ajax'a karşı forma giyebileceğini düşünmediğini açıkladı.

<p>A Spor'un haberine göre; adalesinde ağrı hisseden <b>Atiba</b>'nın Ajax maçında oynaması zor görünüyor. </p>
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A Spor'un haberine göre; adalesinde ağrı hisseden Atiba'nın Ajax maçında oynaması zor görünüyor.

<p>Dizine darbe alan <b>Salih Uçan</b>'ın da yarın MR'ı çekileceği ve Ajax maçında oynayıp oynamayacağı MR'dan sonra belli olacağı öğrenildi.</p>
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Dizine darbe alan Salih Uçan'ın da yarın MR'ı çekileceği ve Ajax maçında oynayıp oynamayacağı MR'dan sonra belli olacağı öğrenildi.

<p>Adalesinden sakatlık yaşayan Oğuzhan'ın ise ağrısının çok olduğu ve Ajax karşısında oynamasını zor olduğu iddia edildi.</p>
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Adalesinden sakatlık yaşayan Oğuzhan'ın ise ağrısının çok olduğu ve Ajax karşısında oynamasını zor olduğu iddia edildi.

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