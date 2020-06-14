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Beşiktaş'ta Caner Erkin ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta Caner Erkin ile yollar ayrılıyor
14 Haziran 2020 Pazar

Beşiktaş ile sezonunda sözleşmesi bitecek olan ve yeni sözleşmede maaşında indirime sıcak bakmayan Caner Erkin, Antalyaspor maçında yedek kaldı. Bu gelişme Fenerbahçe ile adı anılan Caner'in gözden çıkarıldığı şeklinde yorumlandı.

<p>Beşiktaş, tecrübeli sol beki Caner Erkin'i gözden çıkardı... </p>
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Beşiktaş, tecrübeli sol beki Caner Erkin'i gözden çıkardı... 

<p>Siyah-Beyazlı yönetimin indirimli yeni sözleşme talebine henüz olumlu yanıt vermeyen 32 yaşındaki futbolcu, dünkü Antalyaspor maçında formasını kaptırdı. </p>
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Siyah-Beyazlı yönetimin indirimli yeni sözleşme talebine henüz olumlu yanıt vermeyen 32 yaşındaki futbolcu, dünkü Antalyaspor maçında formasını kaptırdı. 

<p>Sergen Yalçın, Caner Erkin'i maça kulübede başlattı. Yerine ise 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz sol bekte forma giydi.</p>
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Sergen Yalçın, Caner Erkin'i maça kulübede başlattı. Yerine ise 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz sol bekte forma giydi.

<p><b>CANER'LE İPLER HER AN KOPABİLİR...</b></p><p><br></p><p>Rıdvan'ın 11'de oynaması Caner'in gözden çıkarıldığı yönünde yorumlandı. </p>
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CANER'LE İPLER HER AN KOPABİLİR...


Rıdvan'ın 11'de oynaması Caner'in gözden çıkarıldığı yönünde yorumlandı. 

<p>Yeni sözleşme için Beşiktaş'ın önerdiği rakama soğuk baktığı bilinen Caner'in bu konuda geri adım atmadığı sürece taraflar arasında ayrılığın kapıda olduğu öğrenildi.</p>
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Yeni sözleşme için Beşiktaş'ın önerdiği rakama soğuk baktığı bilinen Caner'in bu konuda geri adım atmadığı sürece taraflar arasında ayrılığın kapıda olduğu öğrenildi.

<p><b>FENERBAHÇE DE PUSUDA BEKLİYOR...</b></p><p><br></p><p>Caner Erkin'e eski takımı Fenerbahçe'nin de ilgisi biliniyor.</p>
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FENERBAHÇE DE PUSUDA BEKLİYOR...


Caner Erkin'e eski takımı Fenerbahçe'nin de ilgisi biliniyor.

<p>32 yaşındaki futbolcuya Sarı-Lacivertliler'in daha yüksek bir rakam önerdiği ve bu sebeple Caner'in Beşiktaş'ın indirimli sözleşme önerisine olumsuz baktığı konuşuluyor. </p>
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32 yaşındaki futbolcuya Sarı-Lacivertliler'in daha yüksek bir rakam önerdiği ve bu sebeple Caner'in Beşiktaş'ın indirimli sözleşme önerisine olumsuz baktığı konuşuluyor. 

<p>Caner Erkin için Beşiktaş ile her yol şimdilik ayrılığa çıkıyor.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Caner Erkin için Beşiktaş ile her yol şimdilik ayrılığa çıkıyor.


Takvim

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