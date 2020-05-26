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Beşiktaş'ta Elneny şoku! 'Kalan maçlara çıkmam'

Beşiktaş'ta Elneny şoku! 'Kalan maçlara çıkmam'
26 Mayıs 2020 Salı

Mali anlamda zor günler yaşayan Beşiktaş'ta Mohamed Elneny şoku yaşanıyor!.. Siyah beyazlı yönetimden alacaklarını isteyen Mısırlı orta saha, parasını alamadığı takdirde ligde kalan 8 maça çıkmayacağını söyledi. Beşiktaş'ta sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Gökhan ve Caner Erkin'le ilgili de bir son dakika gelişmesi yaşanıyor. İşte detaylar...

<p>Beşiktaş, sezon başında Arsenal’den kiraladığı orta saha futbolcusu Mohamed Elneny’le ekonomik açıdan problem yaşamaya devam ediyor.</p>
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Beşiktaş, sezon başında Arsenal’den kiraladığı orta saha futbolcusu Mohamed Elneny’le ekonomik açıdan problem yaşamaya devam ediyor.

<p>Parasal anlamda çok zor bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda, daha önce Alman kaleci Loris Karius FIFA’ya giderek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.</p>
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Parasal anlamda çok zor bir dönemden geçen siyah-beyazlılarda, daha önce Alman kaleci Loris Karius FIFA’ya giderek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti.

<p><b>1.3 MİLYON EURO ALACAĞI VAR </b></p><p><br></p><p>Asist Analiz'in haberine göre Karius’la yaşadığı aynı sorunu Mısırlı futbolcuda da yaşayan Beşiktaş’ta, Elneny krizi yaşanıyor.</p>
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1.3 MİLYON EURO ALACAĞI VAR


Asist Analiz'in haberine göre Karius’la yaşadığı aynı sorunu Mısırlı futbolcuda da yaşayan Beşiktaş’ta, Elneny krizi yaşanıyor.

<p>1.3 milyon Euro’luk alacağını alamadığı gerekçesiyle yönetime ihtarname çeken 27 yaşındaki futbolcu; ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ın elini bağladı.</p>
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1.3 milyon Euro’luk alacağını alamadığı gerekçesiyle yönetime ihtarname çeken 27 yaşındaki futbolcu; ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayan Beşiktaş’ın elini bağladı.

<p><b>BEŞİKTAŞ, MART, NİSAN VE MAYIS AYLARINDAKİ MAAŞI VERMEK İSTEMİYOR </b></p><p><br></p><p>Beşiktaş’tan sezon başından bu yana 1.3 milyon Euro’luk alacağı bulunan Elneny, kulübe ihtarname çektikten sonra yöneticiler Mısırlı futbolcuya, <b>‘Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz!’</b> yanıtını verdi.</p>
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BEŞİKTAŞ, MART, NİSAN VE MAYIS AYLARINDAKİ MAAŞI VERMEK İSTEMİYOR


Beşiktaş’tan sezon başından bu yana 1.3 milyon Euro’luk alacağı bulunan Elneny, kulübe ihtarname çektikten sonra yöneticiler Mısırlı futbolcuya, ‘Oynamadığın aylardaki maaşını ödeyemeyiz!’ yanıtını verdi.

<p>Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, Beşiktaş’a ültimatom çekti.</p>
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Bunun üzerine alacaklarını alamazsa yöneticilere kalan 8 maçta oynamayacağını söyleyen Elneny, Beşiktaş’a ültimatom çekti.

<p>Karius gibi takımdan ayrılabileceğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir. Siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı futbolcuyla maaş konusunda görüşmelere devam ediyor.</p>
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Karius gibi takımdan ayrılabileceğini söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, parasını almadığı takdirde kalan maçlarda takımda olmayabilir. Siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı futbolcuyla maaş konusunda görüşmelere devam ediyor.

<p><b>CANER VE GÖKHAN YÖNETİME İLETTİ </b></p><p><br></p><p>Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin ve Gönül Gönül’ün akıbeti henüz belli olmazken; bu doğrultuda iki futbolcudan ilk adım atıldı.</p>
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CANER VE GÖKHAN YÖNETİME İLETTİ


Beşiktaş’ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek Caner Erkin ve Gönül Gönül’ün akıbeti henüz belli olmazken; bu doğrultuda iki futbolcudan ilk adım atıldı.

<p>Eski Fenerbahçeli futbolcular, siyah-beyazlı yöneticilere hiçbir takımdan teklif almadıklarını söylerken; Beşiktaş’ta kalmak için de maaş konusunda fedakarlık yapabileceklerini açıkladı.</p>
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Eski Fenerbahçeli futbolcular, siyah-beyazlı yöneticilere hiçbir takımdan teklif almadıklarını söylerken; Beşiktaş’ta kalmak için de maaş konusunda fedakarlık yapabileceklerini açıkladı.

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