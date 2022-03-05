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Geçen sezonun son bölümünde sakatlık ve yeni sözleşme konusundaki fikir ayrılığı sebebiyle oynamasa da 15 gol atarak takıma büyük katkı sağlayan Vincent Aboubakar'ın yerine getirilen Michy Batshuayi, bu dönemdeki düşüşün en büyük etkeni oldu.