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Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Listede 3 isim var

Beşiktaş'ta golcü operasyonu! Listede 3 isim var
5 Mart 2022 Cumartesi

Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle taraftarlara saç baş yolduran Michy Batshuayi ile sezon sonunda yollar ayrılacak. Beşiktaş'ın gelecek sezonki golcü adayları ise şimdiden belli oldu. İşte detaylar...

<p><b>Beşiktaş </b>Yönetimi, takımdaki 1 numaralı sorunun bitiricilik olması sebebiyle transferde hareket planını belirledi.</p>
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Beşiktaş Yönetimi, takımdaki 1 numaralı sorunun bitiricilik olması sebebiyle transferde hareket planını belirledi.

<p>Geçen sezon Sergen Yalçın'ın yönetiminde Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Beşiktaş, yeni döneme 3 kulvarda başarı hedefiyle başlamış ancak hepsinden tek tek havlu atmıştı.</p>
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Geçen sezon Sergen Yalçın'ın yönetiminde Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Beşiktaş, yeni döneme 3 kulvarda başarı hedefiyle başlamış ancak hepsinden tek tek havlu atmıştı.

<p>Geçen sezonun son bölümünde sakatlık ve yeni sözleşme konusundaki fikir ayrılığı sebebiyle oynamasa da 15 gol atarak takıma büyük katkı sağlayan <b>Vincent Aboubakar</b>'ın yerine getirilen <b>Michy Batshuayi</b>, bu dönemdeki düşüşün en büyük etkeni oldu.</p>
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Geçen sezonun son bölümünde sakatlık ve yeni sözleşme konusundaki fikir ayrılığı sebebiyle oynamasa da 15 gol atarak takıma büyük katkı sağlayan Vincent Aboubakar'ın yerine getirilen Michy Batshuayi, bu dönemdeki düşüşün en büyük etkeni oldu.

<p><b>BATSHUAYİ GİDİYOR!</b></p><p></p><p><span ><br></span></p><p><span >Beşiktaş formasıyla 11 gol atsa da neredeyse bu sayının 2 katı kadar pozisyonu da sonuçlandıramayan Belçikalı futbolcu, sezon biter bitmez Chelsea'ye geri yollanacak.</span><br></p>
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BATSHUAYİ GİDİYOR!


Beşiktaş formasıyla 11 gol atsa da neredeyse bu sayının 2 katı kadar pozisyonu da sonuçlandıramayan Belçikalı futbolcu, sezon biter bitmez Chelsea'ye geri yollanacak.

<p>Kiralık sözleşmesiyle ilgili tek bir adım bile atılmayacak olan Batshuayi, alacakları ödenip İngiltere'ye gönderilecek.</p>
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Kiralık sözleşmesiyle ilgili tek bir adım bile atılmayacak olan Batshuayi, alacakları ödenip İngiltere'ye gönderilecek.

<p>Ligde geçen sezon öncesinde 2016-17'de <b>Cenk Tosun</b>'un 20 gollük performansı sonrasında şampiyonluğa ulaşan Kara Kartal, 2015-16'da da <b>Mario Gomez</b>'in 26 sayılık resitaliyle mutlu sona ulaşmıştı.</p>
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Ligde geçen sezon öncesinde 2016-17'de Cenk Tosun'un 20 gollük performansı sonrasında şampiyonluğa ulaşan Kara Kartal, 2015-16'da da Mario Gomez'in 26 sayılık resitaliyle mutlu sona ulaşmıştı.

<p>Yeni sezonda da tartışılmayacak bir golcü almak için tüm çalışmalarını sürdüren yönetim, yeni sezonun için açıklayacağı transferler arasında golcüye de yer vermek istiyor.</p>
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Yeni sezonda da tartışılmayacak bir golcü almak için tüm çalışmalarını sürdüren yönetim, yeni sezonun için açıklayacağı transferler arasında golcüye de yer vermek istiyor.

<p><b>ÖNCELİKLİ HEDEF ALEXANDER SÖRLOTH</b><br></p><p><br></p><p>Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten idareciler, Trabzonspor'daki başarılı görüntüsü sonrasında transfer olduğu Leipzig'den La Liga ekibi Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth, listede öncelikli hedef konumunda.</p>
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ÖNCELİKLİ HEDEF ALEXANDER SÖRLOTH


Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten idareciler, Trabzonspor'daki başarılı görüntüsü sonrasında transfer olduğu Leipzig'den La Liga ekibi Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth, listede öncelikli hedef konumunda.

<p><b>31 MAYIS'TA SONA ERİYOR</b><br></p><p><br></p><p>Sociedad formasıyla 32 maçta 5 gol ve 1 asistle oynayan Sörloth'un kontratında 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. 31 Mayıs'ta sona erecek bu opsiyonu kullanmayı planlamayan İspanyol kulübü, oyuncuyu Leipzig'e göndermek istiyor.</p>
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31 MAYIS'TA SONA ERİYOR


Sociedad formasıyla 32 maçta 5 gol ve 1 asistle oynayan Sörloth'un kontratında 15 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. 31 Mayıs'ta sona erecek bu opsiyonu kullanmayı planlamayan İspanyol kulübü, oyuncuyu Leipzig'e göndermek istiyor.

<p>Leipzig'in de futbolcuyu kadrosunda tutmaya olumlu bakmamasını değerlendirip devreye girmeyi düşünen yönetim, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak almayı planlıyor. </p>
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Leipzig'in de futbolcuyu kadrosunda tutmaya olumlu bakmamasını değerlendirip devreye girmeyi düşünen yönetim, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak almayı planlıyor.

<p>Beşiktaş, bunun için Leipzig ve Sörloth'un ardından oyuncunun Türkiye'deki önceliğini elinde bulunduran Trabzonspor'u da aradan çıkarması gerekiyor.</p>
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Beşiktaş, bunun için Leipzig ve Sörloth'un ardından oyuncunun Türkiye'deki önceliğini elinde bulunduran Trabzonspor'u da aradan çıkarması gerekiyor.

<p>Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek A Milli golcü Cenk Tosun da Kara Kartal'ın hedefinde... Yönetim, Sörloth veya başka bir golcü alınsa bile Cenk Tosun'u takıma kazandırmak istiyor.</p>
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Premier Lig ekibi Everton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek A Milli golcü Cenk Tosun da Kara Kartal'ın hedefinde... Yönetim, Sörloth veya başka bir golcü alınsa bile Cenk Tosun'u takıma kazandırmak istiyor.

<p>Başkan Ahmet Nur Çebi, her fırsatta yaptığı açıklamada Cenk'e kapılarının açık olduğunu belirtmişti...</p>
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Başkan Ahmet Nur Çebi, her fırsatta yaptığı açıklamada Cenk'e kapılarının açık olduğunu belirtmişti...

<p>İdareciler, Beşiktaş sonrası Al Nassr'a transfer olan Vincent Aboubakar'ın da ekonomik olarak sorunlar yaşayan kulübünden ayrılmak istemesi halinde kapıları açık bekliyor.</p>
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İdareciler, Beşiktaş sonrası Al Nassr'a transfer olan Vincent Aboubakar'ın da ekonomik olarak sorunlar yaşayan kulübünden ayrılmak istemesi halinde kapıları açık bekliyor.

<p>Aboubakar, Al Nassr'da 20 maçta 9 gol ve 4 asistle oynadı.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Aboubakar, Al Nassr'da 20 maçta 9 gol ve 4 asistle oynadı.


Fanatik

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