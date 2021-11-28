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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine iki aday

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine iki aday
28 Kasım 2021 Pazar

Bu sezon adeta kabus dolu günler geçiren Beşiktaş'ta Giresunspor maçında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılması bekleniyor. Siyah beyazlı yönetimin Sergen Yalçın'ın yerine iki teknik direktör adayı var. İşte detaylar...

<p><b>Beşiktaş</b>'ta gözler <b>Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın</b> görüşmesine çevrildi. </p>
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Beşiktaş'ta gözler Ahmet Nur Çebi-Sergen Yalçın görüşmesine çevrildi.

<p>Son 6 resmi maçtan mağlubiyet ile ayrılan Siyah Beyazlılar'da, teknik direktör değişikliği yaşanabilir.</p>
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Son 6 resmi maçtan mağlubiyet ile ayrılan Siyah Beyazlılar'da, teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

<p>Çebi-Yalçın görüşmesinden ayrılık kararı çıkması halinde yönetim kurulu yeni teknik adam arayışlarına başlayacak.</p>
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Çebi-Yalçın görüşmesinden ayrılık kararı çıkması halinde yönetim kurulu yeni teknik adam arayışlarına başlayacak.

<p>NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan ilk isim<b> Şenol Güneş. </b></p>
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NTV'nin haberine göre; Beşiktaş'ta yeni teknik direktör adayları arasında öne çıkan ilk isim Şenol Güneş.

<p>2015-2019 arasında 4 sezon siyah beyazlı takımda görev yapan Güneş, daha sonra A Milli Takımın başına geçti. </p>
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2015-2019 arasında 4 sezon siyah beyazlı takımda görev yapan Güneş, daha sonra A Milli Takımın başına geçti.

<p>2.5 yıl süren A Milli Takım teknik direktörlüğünden 2,5 ay önce ayrılan Güneş, yeni bir göreve başlamadı.</p>
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2.5 yıl süren A Milli Takım teknik direktörlüğünden 2,5 ay önce ayrılan Güneş, yeni bir göreve başlamadı.

<p>Sergen Yalçın ile ayrılığın yaşanması halinde ilk olarak Şenol Güneş ile görüşülecek.</p>
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Sergen Yalçın ile ayrılığın yaşanması halinde ilk olarak Şenol Güneş ile görüşülecek.

<p>Yönetim kurulunun diğer adayı ise <b>Slaven Bilic</b>. </p>
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Yönetim kurulunun diğer adayı ise Slaven Bilic.

<p>Hırvat teknik adam 2012-2015 yılları arasında 3 sezon Beşiktaş'ta görev yaptı. </p>
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Hırvat teknik adam 2012-2015 yılları arasında 3 sezon Beşiktaş'ta görev yaptı.

<p>Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran Bilic'in sözleşmesi 15 Aralık'ta sona eriyor.</p>
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Çin'in Beijing Guoan ekibini çalıştıran Bilic'in sözleşmesi 15 Aralık'ta sona eriyor.

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