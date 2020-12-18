Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Misli.com 2. Lig ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nu konuk eden Beşiktaş, son Süper Lig maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı.
Siyah beyazlı ekipte Vincent Aboubakar, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Welinton ve Utku Yuvakuran gibi isimler Tarsus İdman Yurdu maçında kadroda yer almadı. Aytemiz Alanyaspor ile oynanan lig maçında ilk 11'de görev alan Josef de Souza ile Rıdvan Yılmaz, kupa mücadelesine yedek başladı.
Bu sezonun ilk maçlarında ilk 11'de görev alan ama Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kartın ardından Utku Yuvakuran'ın arkasında kalan Ersin Destanoğlu, Tarsus İdman Yurdu karşısında kalede görev aldı. Ersin, kırmızı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kaçırmış, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında yedek soyunmuştu.
Welinton'un yokluğunda savunmanın göbeğinde Domagoj Vida görev yaptı. Yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantina sürecinde Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyen Vida, 4 maç sonra ilk 11'de oynadı.
Tarsus İdman Yurdu karşısında Rachid Ghezzal'ın yerine sağ kanatta görev alan Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı. Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Atakan, ligdeki Trabzonspor ve İttifak Holding maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen ve ligin 13. haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında görev alamayacak Valentin Rosier'i kupa maçında ilk 11'de oynattı.
Valentin Rosier, mücadelenin 30. dakikasında sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.
KARİYERİNDE BİR İLK...
24 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerindeki ilk golü Tarsus İdman Yurdu'na attı. Daha önceki yıllarda Gökhan Töre de kariyerinin ilk golünü Beşiktaş formasıyla 2013-2014 sezonunda Trabzonspor'a atarak tarihe geçmişti.
Rosier'ın golü ve sezon başından beri gösterdiği performans sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Tarsus İdman Yurdu maçının ardından konuştu ve PFDK tarafından kendisine 36 bin TL ceza verilmesine tepki gösterdi.
Maçı değerlendiren Sergen Yalçın, 'Güzel bir maç oldu, Tarsus İdman Yurdu'nu tebrik ediyorum. İyi bir kadroyla çıktık maça, oynayan oyuncular ligde de oynayan oyuncular. 7-8 oyuncuyu hafta sonu için değerlendirdik. Ben bireysel performanslardan memnumum. Oyuncular istekli, arzuluydu, iyi görüntü sergilediler.' dedi.
Ligde seri yapmaları gerektiğini kaydeden genç hoca, 'Lig uzun maraton, sonu için konuşmak şu anda çok doğru olmaz. Puan olarak istediğimiz seviyede değiliz belki ama her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz, daha iyi olacağız gibi bir görüntü de var. Bir seri yapabilirsek, belki hedefteki takımları da yakalayıp yarışması takıma odaklanabiliriz. Şu anda iyi yoldayız, önümüz iyi görünüyor.' ifadelerini kullandı.
'BİR ŞEY KONUŞMAYALIM MI?'
Yaptığı açıklamalar nedeniyle kendisine 36 bin TL ceza verilmesine tepki gösteren Sergen Yalçın, '36 bin TL ceza vermişler, sportmenliğe aykırı konuşmalarımdan. Sportmenliğe aykırı ne konuştum ben?
Ben Türk futbolu ile ilgili düşüncelerimi belirttim ve herhalde bununla ilgili bir hakkım vardır. Bizim oynadığımız maçlarda VAR ile verilenlere bir baksınlar, ben sadece bunu söylüyorum. VAR daha lehimize karar vermedi, aleyhimize verilenlere bir baksınlar. Biz VAR'dan 5-6 puan kaybettiğimizi söylüyoruz, herhalde bunu söyleyebiliriz...
Bir hafta önce Raşit'in ceza alanı içinde Raşit'in elle oynamasına devam deyip, öteki hafta bize karşı veriyorlar. Hangisi doğru, hangisi yanlış, kimse bilmiyor. Ceza alanı içinde nasıl penaltı olacak, hangisi verilecek kimse bilmiyor. Avantaj kuralında sarı kart göstermiyoruz deniyor, onu soruyoruz, bize verdin, kuralda yok diyorsun. Öbür maç lehime olunca uygulamıyorsun. Bu nasıl kural, onu soruyorum ben.
Ne yapalım, bir şey konuşmayalım mı? Sonra kenarda nasıl duracağız kenarda? Konuşmak, hakkımızı savunmak zorundayız. Hata da yapabiliriz, belki pozisyonlara göre yanlış da söyleyebilirim ama genele baktığımızda lehime ne verilmiş?
50 metreden kalecim atılıyor, ne VAR devreye giriyor, ne bir şey. Ben bunları söylüyorum, bunlar sportmenliğe aykırıysa ne yapabilirim?' diye konuştu.