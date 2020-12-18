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Ligde seri yapmaları gerektiğini kaydeden genç hoca, 'Lig uzun maraton, sonu için konuşmak şu anda çok doğru olmaz. Puan olarak istediğimiz seviyede değiliz belki ama her geçen gün daha iyi duruma geliyoruz, daha iyi olacağız gibi bir görüntü de var. Bir seri yapabilirsek, belki hedefteki takımları da yakalayıp yarışması takıma odaklanabiliriz. Şu anda iyi yoldayız, önümüz iyi görünüyor.' ifadelerini kullandı.