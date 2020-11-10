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  • Beşiktaş'ta transfer listesi belli oldu! Kaleci ve golcü için 6 aday

Beşiktaş'ta transfer listesi belli oldu! Kaleci ve golcü için 6 aday

Beşiktaş'ta transfer listesi belli oldu! Kaleci ve golcü için 6 aday
10 Kasım 2020 Salı

Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme yaptı ve ocak ayında bir kaleci ve golcü alınması için mutabakat sağlandı. Listede iki mevki için 6 aday var.

<p>Zirvenin 7 puan gerisinde kalan ve oyun olarak da camiasını pek tatmin etmeyen Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi hareketli geçecek gibi görünüyor. </p>
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Zirvenin 7 puan gerisinde kalan ve oyun olarak da camiasını pek tatmin etmeyen Beşiktaş’ta devre arası transfer dönemi hareketli geçecek gibi görünüyor. 

<p>Çünkü Siyah-Beyazlı yönetim kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kolları sıvadı.</p>
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Çünkü Siyah-Beyazlı yönetim kadrosunu güçlendirmek için şimdiden kolları sıvadı.

<p>Sergen Yalçın’la yapılan ön görüşmede bir kaleci ve bir golcünün alınmasına karar verildi. </p>
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Sergen Yalçın’la yapılan ön görüşmede bir kaleci ve bir golcünün alınmasına karar verildi. 

<p><b>DİRSEK TEMASLARI BAŞLADI</b><br></p><p><br></p><p>Şampiyonluk yolunda Ersin’den daha tecrübeli bir ismi isteyen genç hoca, Başakşehir’den<b> Volkan Babacan</b>, Konyaspor’dan <b>Serkan Kırıntılı </b>ve Rize’den <b>Gökhan Akkan</b>’ı listesine yazdı. </p>
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DİRSEK TEMASLARI BAŞLADI


Şampiyonluk yolunda Ersin’den daha tecrübeli bir ismi isteyen genç hoca, Başakşehir’den Volkan Babacan, Konyaspor’dan Serkan Kırıntılı ve Rize’den Gökhan Akkan’ı listesine yazdı. 

<p>Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları da 3 isim için dirsek temaslarına başladı. </p>
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Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları da 3 isim için dirsek temaslarına başladı. 

<p><b>İKİ YILDIZ DA BOŞTA</b><br></p><p><br></p><p>Forvet konusunda ise hedefteki isimler heyecan verici: <b>Mario Mandzukic, Mario Balotelli ve Cenk Tosun... </b></p>
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İKİ YILDIZ DA BOŞTA


Forvet konusunda ise hedefteki isimler heyecan verici: Mario Mandzukic, Mario Balotelli ve Cenk Tosun... 

<p>Mandzukic ve Balotelli’yle sezon başında görüşüp anlaşamayan Kara Kartal iki oyuncunun hâlâ kulüp bulamamasını fırsat bilecek. İki yıldızla da görüşmeler yeniden başlayacak. </p>
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Mandzukic ve Balotelli’yle sezon başında görüşüp anlaşamayan Kara Kartal iki oyuncunun hâlâ kulüp bulamamasını fırsat bilecek. İki yıldızla da görüşmeler yeniden başlayacak. 

<p>Çapraz bağ sakatlığını atlatan Milli yıldız Cenk Tosun ise Everton’dan yarım dönem için kiralanmaya çalışılacak.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Çapraz bağ sakatlığını atlatan Milli yıldız Cenk Tosun ise Everton’dan yarım dönem için kiralanmaya çalışılacak.


Fanatik

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