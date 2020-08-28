Siyah-beyazlı takım transfer çalışmalarını sürdürürken Fransız devi, yıldız futbolcusuna talip oldu. Beşiktaş'ın bonservis isteği dikkat çekti.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan takımdan ayrılacak oyuncular merak ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sürpriz bir gelişme yaşadı
Beşiktaş, Atletico Madrid'den Francisco Montero'yu 1+1 yıllığına kiraladı.
İspanyol oyuncu, Beşiktaş’tan 750 bin Euro maaş alacak.
Francisco Montero transferi sonrasında Beşiktaş'ta ayrılık bekleniyor.
Yüksek maaşı sebebiyle Beşiktaş'ın elden çıkarmaya çalıştığı Domagoj Vida'dan müjdeli haber geldi.
Hırvat stoper için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un devreye girdiği belirtildi.
A Spor'un haberine göre Lyon önümüzdeki hafta Domagoj Vida ile transfer görüşmesi yapacak
Lyon başkanı Jean-Michel Aulas'ın Vida transferine onay verdiği belirtildi.
Lyon'da Sportif Direktör olarak görev yapan Brezilyalı efsane futbolculardan Juninho'nun tansferi ısrarla istediği öğrenildi.
Beşiktaş Vida'nın ayrılığında oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini verecek.
VİDA SICAK BAKIYOR!
Vida'nın bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Fransa'da futbol oynamak istediği belirtildi.
Vida, Francisco Montero transferi sonrası Lyon forması giymesi yüksek ihtimal kazandı.
Transferin en kısa zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.