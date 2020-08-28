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  • Beşiktaş'ta yeni transfer sonrası flaş gelişme! Yıldız oyuncu ayrılıyor

Beşiktaş'ta yeni transfer sonrası flaş gelişme! Yıldız oyuncu ayrılıyor

Beşiktaş'ta yeni transfer sonrası flaş gelişme! Yıldız oyuncu ayrılıyor
28 Ağustos 2020 Cuma

Beşiktaş'ın Atletico Madrid'den Francisco Montero transferi sonrası takımda yeni bir ayrılık bekleniyor

<p class='MsoNormal'>Siyah-beyazlı takım transfer çalışmalarını sürdürürken Fransız devi, yıldız futbolcusuna talip oldu. Beşiktaş'ın bonservis isteği dikkat çekti.</p>
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Siyah-beyazlı takım transfer çalışmalarını sürdürürken Fransız devi, yıldız futbolcusuna talip oldu. Beşiktaş'ın bonservis isteği dikkat çekti.

<p>Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan takımdan ayrılacak oyuncular merak ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sürpriz bir gelişme yaşadı</p>
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Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta bir yandan takımdan ayrılacak oyuncular merak ediliyor. Siyah-beyazlı takımda sürpriz bir gelişme yaşadı

<p class='MsoNormal'>Beşiktaş, Atletico Madrid'den Francisco Montero'yu 1+1 yıllığına kiraladı.</p>
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Beşiktaş, Atletico Madrid'den Francisco Montero'yu 1+1 yıllığına kiraladı.

<p>İspanyol oyuncu, Beşiktaş’tan 750 bin Euro maaş alacak.</p>
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İspanyol oyuncu, Beşiktaş’tan 750 bin Euro maaş alacak.

<p>Francisco Montero transferi sonrasında Beşiktaş'ta ayrılık bekleniyor. <br></p>
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Francisco Montero transferi sonrasında Beşiktaş'ta ayrılık bekleniyor. 

<p>Yüksek maaşı sebebiyle Beşiktaş'ın elden çıkarmaya çalıştığı Domagoj Vida'dan müjdeli haber geldi.</p>
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Yüksek maaşı sebebiyle Beşiktaş'ın elden çıkarmaya çalıştığı Domagoj Vida'dan müjdeli haber geldi.

<p>Hırvat stoper için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un devreye girdiği belirtildi.<br></p>
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Hırvat stoper için Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un devreye girdiği belirtildi.

<p>A Spor'un haberine göre Lyon önümüzdeki hafta Domagoj Vida ile transfer görüşmesi yapacak</p>
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A Spor'un haberine göre Lyon önümüzdeki hafta Domagoj Vida ile transfer görüşmesi yapacak

<p>Lyon başkanı Jean-Michel Aulas'ın Vida transferine onay verdiği belirtildi. </p>
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Lyon başkanı Jean-Michel Aulas'ın Vida transferine onay verdiği belirtildi. 

<p>Lyon'da Sportif Direktör olarak görev yapan Brezilyalı efsane futbolculardan Juninho'nun tansferi ısrarla istediği öğrenildi. </p>
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Lyon'da Sportif Direktör olarak görev yapan Brezilyalı efsane futbolculardan Juninho'nun tansferi ısrarla istediği öğrenildi. 

<p>Beşiktaş Vida'nın ayrılığında oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini verecek. </p>
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Beşiktaş Vida'nın ayrılığında oyuncunun alacaklarına karşılık bonservisini verecek. 

<p><b>VİDA SICAK BAKIYOR!</b><br></p>
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VİDA SICAK BAKIYOR!

<p>Vida'nın bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Fransa'da futbol oynamak istediği belirtildi.</p>
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Vida'nın bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun Fransa'da futbol oynamak istediği belirtildi.

<p>Vida, Francisco Montero transferi sonrası Lyon forması giymesi yüksek ihtimal kazandı. </p>
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Vida, Francisco Montero transferi sonrası Lyon forması giymesi yüksek ihtimal kazandı. 

<p>Transferin en kısa zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.</p>
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Transferin en kısa zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

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