Sadece Türkiye yaşamıyor, bizden önce Avrupa'da ligler tatil edildi, en son erteleyen ülkelerden biri biziz. Diğer ülkelerle beraber karar verici unsurlar var, o kararlara uymakla mükellefiz. Türkiye'de TFF, Avrupa'da UEFA, buralarda adaletli bir karar oluşturulabileceğine inanıyoruz.
Ahmet Nur Çebi başkanlığında toplanıp, önerilerde bulunacağız ama şu an için konuyu gündemimize almadık.
Virüs sadece spor camiasını vuran bir virüs değil. Ülkeler çok büyük önlemler alıyor. ABD herkesi destekleyeceğini söyledi, Fransa da, Almanya da büyük paketler hazırlıyor. Her yer çok ciddi şekilde etkilenirken, futbol camiasının etkilenmeyeceği düşünülemez. Herkese düşen ciddi fedakarlıklar olmalı. Böylesine salgın içinde, toplu mücadele içinde olan yerlerin hızla eski haline döneceğini düşünmek saflık olur. Fedakarlıklar birileri tarafından yapılacak, futbolcular tarafından da yapılmak zorunda. Bunlar gerekince konuşulacaktır. Beklediğimiz çerçeve, bağlı olduğumuz kurumların kararlarının doğru alınması. Kulüplerin eski gelirlerini beklemek mümkün değil. Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde de böyle olmayacak. Bunun da etkisini hepimiz göreceğiz.
Herkese bir yük düşecek, o yükü kim ne kadar taşıyacak, hepsini göreceğiz.
Başkan ile toplanıp bir fikir alışverişinde bulunmadık ama ben düşününce aklımdan şu geçiyor. Son 5 yılın ortalaması alınarak, UEFA'ya gidilecek takımlar belirlenebilir ya da şartlar müsait olunca, 3-4 ay sonra hızlı bir playoff mücadelesi verilebilir. Bunun dışında aklıma başka düşünce gelmiyor açıkçası.
Olabilecek en adaletli davranışın sergilenmesi gerekir. Kulüpler birbirleriyle çok fazla didişiyor, bu normal sporun üzerine çıktı. Birbirine karşı incitici tartışmalar yaşanıyor. Dünyanın içinde bulunduğu durumda bu tarzda mücadele edersek, bu ne spor camiasına yakışır, ne de doğru sonucu alırız. Hep beraber oturup, en doğru sonucu alacağız sanırım.
Şu anda ligin uzun süre oynanmayacağını görüyoruz. Beşiktaş büyük bir kulüp, gitmek isteyene hiçbir zaman kal demeyiz, her türlü kolaylığı gösteririz, başımızın üstünde yerleri var. Onların da aileleri var. Bunların hepsini masaya koyup, belli şeylerde uzlaşabiliriz. Kulüpler ister istemez daralacak, kurallara uyulmazsa ağır cezalar alınacak. Mutlaka bugünkünden farklı sonuçlara ulaşmak zorundayız.
Ekonomi ile ilgili bir kanalda konuştum. Futbol büyük bir endüstri, dünyadaki ekonomik gelişmelerden ayrı tutulmasını gerektiren bir neden yok. Bundan sonra birçok şey değişecek. Tüketim alışkanlıkları, insanların davranış biçimleri değişecek. Psikolojik olarak etkilenenlerin de bunu nasıl taşıyacaklarını bilemiyoruz. Futbol camiası genelde kötü yönetildiği için, ciddi sıkıntı içine girdi. Her şeyin yeniden değerlendirilmesi ve yeni bir bakış açısı için de bir fırsat bu. Biz geldiğimizde de altyapıya önem verdiğimizi söylemiştik.
Kulübümüzde yapılan testler sonrasında koronavirüs tehlikesine rastlanmadığını ve böyle bir tehdit olmadığını söyleyebilirim.