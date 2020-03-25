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Ekonomi ile ilgili bir kanalda konuştum. Futbol büyük bir endüstri, dünyadaki ekonomik gelişmelerden ayrı tutulmasını gerektiren bir neden yok. Bundan sonra birçok şey değişecek. Tüketim alışkanlıkları, insanların davranış biçimleri değişecek. Psikolojik olarak etkilenenlerin de bunu nasıl taşıyacaklarını bilemiyoruz. Futbol camiası genelde kötü yönetildiği için, ciddi sıkıntı içine girdi. Her şeyin yeniden değerlendirilmesi ve yeni bir bakış açısı için de bir fırsat bu. Biz geldiğimizde de altyapıya önem verdiğimizi söylemiştik.