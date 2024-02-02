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Beşiktaş'tan dev hamle! İki yıldız için harekete geçildi

Beşiktaş'tan dev hamle! İki yıldız için harekete geçildi
2 Şubat 2024 Cuma

Transfer çalışmalarına teknik direktör Fernando Santos yönetiminde hız veren Beşiktaş orta saha transferi için 2 yıldızı ismi belirledi. Siyah beyazlı ekip, Davy Klaassen için tekrar harekete geçmeye hazırlanırken Malang Sarr için de girişimlerde bulunacak. İşte detaylar...

<p>Beşiktaş, daha önce defalarca gündeme gelen Davy Klaassen için son bir atak daha yapacak. Hollandalı için kulübü Inter'in ikna edilmesi gerekiyor<br></p>
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Beşiktaş, daha önce defalarca gündeme gelen Davy Klaassen için son bir atak daha yapacak. Hollandalı için kulübü Inter'in ikna edilmesi gerekiyor

<p>Ayrıca stoper listesinde ilk sırada bulunan Malang Sarr için de girişimler sürüyor.<br></p>
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Ayrıca stoper listesinde ilk sırada bulunan Malang Sarr için de girişimler sürüyor.

<p><b>FERNANDO SANTOS'UN TALEBİ</b></p><p>Süper Lig'de son olarak Sivasspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak üst üste 3. maçında da kayıp yaşayan Kara Kartal'da yeni teknik direktör Fernando Santos'un etkisi kısa sürdü. Bir an önce yeni transferleri bekleyen Santos, bu konuda yönetimden görüşmelerin hızlandırılmasını talep etti.</p>
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FERNANDO SANTOS'UN TALEBİ

Süper Lig'de son olarak Sivasspor deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak üst üste 3. maçında da kayıp yaşayan Kara Kartal'da yeni teknik direktör Fernando Santos'un etkisi kısa sürdü. Bir an önce yeni transferleri bekleyen Santos, bu konuda yönetimden görüşmelerin hızlandırılmasını talep etti.

<p>Buna ek olarak son karşılaşmaların ardından başkan Hasan Arat ve yönetiminin de taraftarın tepkisinin hedefi olmasının ardından idareciler, çalışmalara gaz verdi.</p>
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Buna ek olarak son karşılaşmaların ardından başkan Hasan Arat ve yönetiminin de taraftarın tepkisinin hedefi olmasının ardından idareciler, çalışmalara gaz verdi.

<p><b>BİR KEZ DAHA DEVREYE GİRİLDİ</b></p><p>Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden İnter'in formasını giyen Davy Klaassen'i renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncu için bir kez daha devreye girdi.</p>
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BİR KEZ DAHA DEVREYE GİRİLDİ

Sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden İnter'in formasını giyen Davy Klaassen'i renklerine bağlamak isteyen Beşiktaş, yıldız oyuncu için bir kez daha devreye girdi.

<p><b>TEMASLAR SIKLAŞTIRILDI</b></p><p>Devre arası transfer dönemi öncesinde de listede bulunan Hollandalı'nın temsilcisi, yeni yönetimden haber bekliyordu. Çizme'den ayrılmak isteyen 30 yaşındaki futbolcu için temaslar sıklaştırıldı.</p>
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TEMASLAR SIKLAŞTIRILDI

Devre arası transfer dönemi öncesinde de listede bulunan Hollandalı'nın temsilcisi, yeni yönetimden haber bekliyordu. Çizme'den ayrılmak isteyen 30 yaşındaki futbolcu için temaslar sıklaştırıldı.

<p><b>İSPANYOLLAR RAKİP</b></p><p>Ancak bu kez tecrübeli futbolcuyu, İspanya'dan bazı kulüpler de istiyor. Fakat Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan Klaassen'i, uygun bir bedel veya bonservissiz olarak renklerine bağlamanın planlarını kuruyor</p>
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İSPANYOLLAR RAKİP

Ancak bu kez tecrübeli futbolcuyu, İspanya'dan bazı kulüpler de istiyor. Fakat Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan Klaassen'i, uygun bir bedel veya bonservissiz olarak renklerine bağlamanın planlarını kuruyor

<p>Beşiktaş dışında aldığı teklifleri de inceleyecek olan deneyimli orta sahanın, kararını kısa süre içerisinde Kara Kartal'a bildireceği öğrenildi</p>
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Beşiktaş dışında aldığı teklifleri de inceleyecek olan deneyimli orta sahanın, kararını kısa süre içerisinde Kara Kartal'a bildireceği öğrenildi

<p><b>SARR DA RADARDA</b></p><p>Öte yandan savunma için de rota İngiltere olmuştu. Premier Lig'den Chelsea ile yollarını ayıracağı konuşulan Malang Sarr, Beşiktaş'ın radarında bulunuyor.</p>
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SARR DA RADARDA

Öte yandan savunma için de rota İngiltere olmuştu. Premier Lig'den Chelsea ile yollarını ayıracağı konuşulan Malang Sarr, Beşiktaş'ın radarında bulunuyor.

<p><b>TEKLİFLERİ DİNLEYECEK</b></p><p>25 yaşındaki stoperin de tıpkı Klaassen gibi gelecek teklifleri dinleyeceği ve akabinde kararını bildireceği öğrenildi. </p>
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TEKLİFLERİ DİNLEYECEK

25 yaşındaki stoperin de tıpkı Klaassen gibi gelecek teklifleri dinleyeceği ve akabinde kararını bildireceği öğrenildi.

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