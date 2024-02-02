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İSPANYOLLAR RAKİP

Ancak bu kez tecrübeli futbolcuyu, İspanya'dan bazı kulüpler de istiyor. Fakat Siyah-Beyazlılar, sezon sonunda kontratı bitecek olan Klaassen'i, uygun bir bedel veya bonservissiz olarak renklerine bağlamanın planlarını kuruyor