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Beşiktaş'tan Linnes'e teklif

Beşiktaş'tan Linnes'e teklif
01 Eylül 2020 Salı

Beşiktaş, sağ bek transferi için iki isimle görüşüyor. Nazım Sangare için Antalyaspor'a takas önerisi yapıldı. Martin Linnes'e de “Bonservisini al gel, biz anlaşırız” garantisi verildi.

<p>PAOK maçında yaşanan sağ bek faciasından sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ın önceliği Romalı <b>Santon</b>.</p>
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PAOK maçında yaşanan sağ bek faciasından sonra transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ın önceliği Romalı Santon.

<p>Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan bek için kulübü <b>bonservis talep ediyor.</b> Beşiktaş ise böyle bir transfer planına sıcak bakmıyor. </p>
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Roma ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan bek için kulübü bonservis talep ediyor. Beşiktaş ise böyle bir transfer planına sıcak bakmıyor. 

<p>Siyah-Beyazlılar bu nedenle alternatif isimler <b>Nazım Sangare</b> ve <b>Martin Linnes</b> ile de temasa geçti. </p>
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Siyah-Beyazlılar bu nedenle alternatif isimler Nazım Sangare ve Martin Linnes ile de temasa geçti. 

<p>Beşiktaş, Antalyaspor’un milli oyuncusu için kulübüne <b>Roco </b>ve <b>Mirin</b>’den birini bonservisiyle önermeyi düşünüyordu.</p>
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Beşiktaş, Antalyaspor’un milli oyuncusu için kulübüne Roco ve Mirin’den birini bonservisiyle önermeyi düşünüyordu.

<p>Ancak <b>Roco </b>yönetime gitmek istemediğini iletti ve plan değişti.</p>
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Ancak Roco yönetime gitmek istemediğini iletti ve plan değişti.

<p>Yönetim, <b>Mirin’i </b>bonservisiyle, <b>Boyd’u </b>da kiralık olarak teklif etti. </p>
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Yönetim, Mirin’i bonservisiyle, Boyd’u da kiralık olarak teklif etti. 

<p>Boyd olmazsa <b>Umut Nayir</b> denildi. Antalyaspor’dan cevap bekleniyor.</p>
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Boyd olmazsa Umut Nayir denildi. Antalyaspor’dan cevap bekleniyor.

<p>Kartal’ın transfer gündeminde olan bir başka isim de Galatasaray’da geçen sezon fazla şans bulamayan <b>Linnes</b>.</p>
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Kartal’ın transfer gündeminde olan bir başka isim de Galatasaray’da geçen sezon fazla şans bulamayan Linnes.

<p>Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede, <b>“Bonservis konusunu çözün. Siz Galatasaray’dan bonservisinizi alın, gelin. Biz size anlaşma garantisi veriyoruz”</b> dediler. </p>
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Beşiktaş yönetimi, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede, “Bonservis konusunu çözün. Siz Galatasaray’dan bonservisinizi alın, gelin. Biz size anlaşma garantisi veriyoruz” dediler. 

<p>Geçen sezon Galatasaray’ın bir süre lisansını askıya aldığı Linnes, daha sonra yaşanan sakatlıklar üzerine yeniden takımda forma şansı bulmayı başarmıştı. Ancak yeni sezon için ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.</p><p><br></p><p>Akşam</p>
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Geçen sezon Galatasaray’ın bir süre lisansını askıya aldığı Linnes, daha sonra yaşanan sakatlıklar üzerine yeniden takımda forma şansı bulmayı başarmıştı. Ancak yeni sezon için ayrılma ihtimali yüksek görünüyor.


Akşam

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