Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kötü gidişin sorumluluğunu üstlendiğini dile getirse de zaman zaman topu oyuncularına atmasının, takımda huzursuzluğa neden olduğu ileri sürüldü.
Sabah'ın haberine göre; sonuç itibarıyla geçen sezon çifte kupayı getiren aile havası bozulurken, teknik heyet ile futbolcular arasında iletişim sorununun had safhaya ulaştığı belirtildi.
Oyuncuların, yaşadıkları rahatsızlıkları açık bir şekilde dile getiremedikleri ancak kendi aralarında sık sık içinde bulundukları durumu konuştukları ifade edildi.
İLETİŞİM KOPTU
Borussia Dortmund maçında yaşanan 5-0'lık hezimetle kazanamama serisi 8 maça çıkan ve tarihi hüsran yaşayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın da yeniden istifa kararını düşünmeye başladı.
Yalçın, iki hafta önce 4-0 kaybedilen Giresun maçı sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile görüşme yaparak ilk kez görevi bırakma ile karşı karşıya gelmişti.
Dün Almanya'dan İstanbul'a dönüşte yönetimle hiç konuşmayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, ekibiyle birlikte uçakta durum değerlendirmesi yaptı. Teknik heyette ağır basan fikir ise bırakmak üzerine oldu.
YÖNETİM, YALÇIN'DAN GELECEK HABERE ODAKLANDI
Sergen Yalçın da ekibine gün içerisinde durumu değerlendireceğini belirtti, İstanbul'a indikten sonra doğrudan evine gitti. Gün boyu yaşanan süreci ve içinde bulundukları durumu değerlendiren Yalçın, yakın çevresinin dahi telefonlarına çıkmazken, kararıyla ilgili kimseye bilgi vermedi. Yönetim de Yalçın'dan gelecek habere odaklandı.
12.00'DEN ÖNCE BİLDİRECEK
Tecrübeli teknik adam bugün saat 12.00'de yapılacak antrenman öncesi kararını bildirecek. Ya antrenmana çıkmadan Beşiktaş'a veda edecek ya da Kayserispor maçında son kez şansını deneyecek. Ancak Kayseri karşılaşmasına çıksa dahi puan kaybında kesin olarak istifa edecek.
YABANCI ADAYLAR: ANDREA PIRLO VE SLAVEN BILIC
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevi bırakma ihtimalinin artmasıyla B Planı hazırlıkları başladı. Yönetimde iki farklı fikir oluşmuş durumda. Önemli bir bölüm ve kulüp profesyonelleri genç ve başarıya aç bir yabancı teknik adam arzusunda. Son olarak Juventus'u çalıştıran ve şu an boşta olan Andrea Pirlo'nun listede yer aldığı bildirildi. Ayrıca Slaven Bilic'in de gündeme geldiği öğrenildi.
YERLİ ADAYLAR: ŞENOL GÜNEŞ VE RIZA ÇALIMBAY
Başkan Ahmet Nur Çebi ile bazı yöneticilerin ise yerli ve Beşiktaş'ı yakından tanıyan isimler üzerine odaklandığı ifade edildi. Siyah-beyazlılara iki kez şampiyonluk yaşatan Şenol Güneş ile birlikte Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay'ın ismi dillendirilmeye başlandı.
Sabah