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YABANCI ADAYLAR: ANDREA PIRLO VE SLAVEN BILIC







Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevi bırakma ihtimalinin artmasıyla B Planı hazırlıkları başladı. Yönetimde iki farklı fikir oluşmuş durumda. Önemli bir bölüm ve kulüp profesyonelleri genç ve başarıya aç bir yabancı teknik adam arzusunda. Son olarak Juventus'u çalıştıran ve şu an boşta olan Andrea Pirlo'nun listede yer aldığı bildirildi. Ayrıca Slaven Bilic'in de gündeme geldiği öğrenildi.