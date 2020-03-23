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Rejim ve destekçilerinin Mayıs 2019'dan itibaren düzenlediği saldırılarda, İdlib'in önemli ilçeleri rejimin eline geçerken, Ocak 2019'dan bu yana 2 milyona yakın sivil yerinden edildi ve 17 Eylül 2018'den (ateşkes için Soçi mutabakatı) bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 2 bin sivil can verdi.