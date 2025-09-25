48 / 58



Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, nezaretinde iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı.