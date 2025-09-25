Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.
İki lider karşılama töreninin ardından basına açıklamalarda bulunmak için Oval Ofise geçti.
Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, nezaretinde iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı.
Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, geceyi geçirdiği Beyaz Saray'a ait Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, burada anı defterini imzaladı.