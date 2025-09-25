İSTANBUL 25°C / 18°C
Beyaz Saray'da tarihi zirve

Beyaz Saray'da tarihi zirve
25 Eylül 2025 Perşembe

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da resmi törenle karşılandı. İki lider daha sonra basına önemli açıklamalarda bulunurken, görüşmenin 2 saat 20 dakika sürdüğü açıklandı. İşte tarihi zirveden geriye kalan kareler...

<p>Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.</p>
Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

<p>İki lider karşılama töreninin ardından basına açıklamalarda bulunmak için Oval Ofise geçti.</p>
İki lider karşılama töreninin ardından basına açıklamalarda bulunmak için Oval Ofise geçti.

<p>Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.</p>
Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

<p>Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, nezaretinde iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı.</p>
Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, nezaretinde iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı.

<p>Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti.</p>
Oval Ofis'teki baş başa görüşmenin ve heyetler arası öğle yemeğinin ardından ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kapıya kadar eşlik etti.

<p> Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, geceyi geçirdiği Beyaz Saray'a ait Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, burada anı defterini imzaladı.</p>
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, geceyi geçirdiği Beyaz Saray'a ait Blair House'da çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, burada anı defterini imzaladı.

