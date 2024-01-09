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Biden'ın konuşması 'Gazze için şimdi ateşkes' sloganlarıyla bölündü

Biden'ın konuşması 'Gazze için şimdi ateşkes' sloganlarıyla bölündü
9 Ocak 2024 Salı

Güney Carolina'yı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden'in bir kilisede yaptığı konuşma, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto eden bir grup tarafından Gazze için 'şimdi ateşkes' sloganlarıyla kesildi.

<p>ABD Başkanı Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi.</p>
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ABD Başkanı Biden, Güney Carolina'nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi'ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi.

<p>Kilisede ayağa kalkarak Gazze'ye atfen 'şimdi ateşkes' şeklinde slogan atan göstericiler, Biden'a 'ateşkes için adım atması' çağrısında bulundu.</p>
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Kilisede ayağa kalkarak Gazze'ye atfen 'şimdi ateşkes' şeklinde slogan atan göstericiler, Biden'a 'ateşkes için adım atması' çağrısında bulundu.

<p>Göstericilerden birinin, 'Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunun.' şeklinde konuşması kameralara yansıdı.</p>
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Göstericilerden birinin, 'Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin'de ateşkes çağrısında bulunun.' şeklinde konuşması kameralara yansıdı.

<p>Bir başka gösterici, '20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde.' diye konuştu.</p>
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Bir başka gösterici, '20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde.' diye konuştu.

<p>Daha sonra görevlilerce dışarı çıkarılan göstericiler, bu sırada ateşkes çağrısıyla slogan atmaya devam etti.</p>
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Daha sonra görevlilerce dışarı çıkarılan göstericiler, bu sırada ateşkes çağrısıyla slogan atmaya devam etti.

<p>Göstericilerin dışarı çıkarılmasının ardından salonda kalanlar, Biden lehine '4 yıl daha' şeklinde tezahüratta bulunurken, Biden'ın protesto karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansıdı.</p>
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Göstericilerin dışarı çıkarılmasının ardından salonda kalanlar, Biden lehine '4 yıl daha' şeklinde tezahüratta bulunurken, Biden'ın protesto karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansıdı.

<p>Daha sonra konuşmasına devam eden Biden, 'Onların tutkularını anlıyorum. Gazze'den (İsrail'in) büyük oranda çıkması için elimden geleni yaparak sessizce İsrail hükümetiyle çalışıyorum.' ifadelerini kullandı.</p>
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Daha sonra konuşmasına devam eden Biden, 'Onların tutkularını anlıyorum. Gazze'den (İsrail'in) büyük oranda çıkması için elimden geleni yaparak sessizce İsrail hükümetiyle çalışıyorum.' ifadelerini kullandı.

<p>İsrail'e kayıtsız desteğini sürdüren ABD yönetimine, hem Amerikan hem de uluslararası kamuoyu tarafından İsrail'in saldırılarını durdurma ve Gazze'de ateşkes için harekete geçme çağrıları artıyor.</p>
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İsrail'e kayıtsız desteğini sürdüren ABD yönetimine, hem Amerikan hem de uluslararası kamuoyu tarafından İsrail'in saldırılarını durdurma ve Gazze'de ateşkes için harekete geçme çağrıları artıyor.

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