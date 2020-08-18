Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmış durumda ve her geçen gün artan vaka ve ölüm sayıları tüm insanlığı korku içinde yaşatmaya devam ediyor.
HÜRRİYET'in haberine göre koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmış durumda ve her geçen gün artan vaka ve ölüm sayıları tüm insanlığı korku içinde yaşatmaya devam ediyor.
ABD'yi 3 milyon 363 bin 235 vakayla Brezilya ve 2 milyon 701 bin 604 vakayla Hindistan takip ediyor.
Dünyanın birçok ülkesinde Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmaları devam etse de henüz ortada somut bir sonuç yok. Rusya'nın geçen hafta açıkladığı Sputnik V adlı aşıya sağlık otoriteleri temkinli yaklaşıyor.
Dünya dört gözle koronavirüsü yok edecek bir ilaç ve aşı beklerken bilim insanlarından gelen son haber yine korku yarattı.
Bilim insanları Covid-19'un mutasyon geçirmiş hali olan D614G'nin koronavirüsten çok daha tehlikeli olduğunu açıkladı.
D614G'nin daha tehlikeli olma sebebi ise Covid-19'dan tam 10 kat daha hızlı bulaşabiliyor olması.
Malezya Sağlık Bakanlığı Sars Cov 2'nin bir mutasyonu olan ve Covid-19'a yol açan D614G'yle ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Buna göre ülkede Hindistan'dan döndükten sonra 14 günlük karantina kuralına uymayan bir lokanta sahibinin hastalığı bulaştırdığı 45 kişinin en az üçünde D614G mutasyonuna rastlandı.
D614G mutasyonuna ilk olarak şubat ayında Avrupa'da rastlanmış, daha sonrasındaysa tüm dünyada test için alınan sürüntü örneklerinde görülmüştü.
Bilim insanları tarafından bu mutasyonun virüse küresel çapta yayılmaya sebep olabilecek bir biyolojik üstünlük sağladığı düşünülüyor.
Sars Cov 2, Covid-19'a yol açan virüslerin genel ismi. D614G ise mutasyona uğramış ve virüsün hücrelerde daha kolay tutunmasını kolaylaştıracak şekilde sivrilmiş hali.
Amerikan basınında çıkan haberlere göre, ABD'nin Florida eyaletinde Scripps Araştırma Enstitüsü'nde görevli uzmanlar, laboratuvarda yapılan çalışmada 'D614G' ismi verilen mutasyonun, Kovid-19'un yüzeyindeki 'fonksiyonel sivri uçların' sayısını büyük ölçüde artırdığını açıklamıştı.
Virologlar da D614G mutasyonuna sahip virüslerin, bu mutasyona sahip olmayanlardan daha bulaşıcı olduğunu tespit ettiklerini söylemişti.
Virüse 'taç' görünümü veren bu sivri uçların, Kovid-19'un insan hücrelerine bağlanmasını sağladığını vurgulayan uzmanlar, D614G mutasyonu nedeniyle virüsün fonksiyonel sivri uçlarının sayısı veya yoğunluğunun 4 ya da 5 katına çıktığını açıkladı.
Sars Cov 2, koronavirüs salgını Aralık 2019'da başladığından beri birçok kez mutasyona uğradı. Ancak bunlardan sadece biri, D614G, virüsün davranışını değiştirerek bilim insanları tarafından tespit edildi.
Uzmanlar bu mutasyonun Vuhan'daki ilk vakalardan bir süre sonra, muhtemelen İtalya'da gerçekleştiğini düşünüyorlar.
Yapılan son çalışmalara göre temmuz ayı itibarıyla dünyadaki vakaların %97'si artık bu mutasyona sahip durumda.
Dr. Bette Korber'a göre bu mutasyon artık dünyanın her yerine yayıldı. Hatta salgının başlangıç noktası olan Çin'de bile bu durum gözlemleniyor.
Korber, bir noktada covid-19'un mutasyonsuz hali ve D614G bir arada görüldüğünde bu yeni mutasyonlu virüs üstünlüğü ele alıyor.
Dr. Korber'a göre D614G mutasyonu o kadar yaygın ki artık yeni salgın D614G haline gelmiş durumda.
Ancak bu korkutan bulaşıcılık oranına rağmen tüm haberler kötü değil.
Koronavirüsün D614G mutasyonu çok daha bulaşıcı olmasına rağmen çok daha 'öldürücü' değil.
Bilim insanları bu mutasyona sahip Covid-19 vakalarıyla olmayan vakalar arasında daha öldürücü olması adına bir bağ kurmadı.
Hatta Singapur Üniversitesi'nden bilim insanlarına göre bu mutasyon bulaşma hızını artırırken öldürücü olmaktan uzaklaşıyor bile olabilir. Bu da uzmanlara koronavirüse çare bulmak için zaman kazandırabilir.
Peki D614G mutasyonu aşı çalışmalarını etkileyecek mi? Bu en kritik sorulardan biri olmaya devam ediyor.
Uzmanlar geçirdiği değişikliğe rağmen D614G mutasyonunun var olmasının devam eden aşı çalışmalarına etki etmeyeceği görüşünde.
D614G, aşılarda kullanılacak antikor çalışmalarını etkilemiyor. Sadece virüsün viral yükünü artırarak vücutta tutunmasını kolaylaştırıyor.
Bilim insanları bu durumda geliştirilecek Covid-19 aşılarının D614G mutasyonuna sahip Covid-19 hastalarında da işe yarayacağını ve virüsü ortadan kaldıracağını düşünüyorlar.