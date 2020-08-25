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  • Bill Gates'ten koronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı açıklama: Milyonlarca insan ölecek ama...

Bill Gates'ten koronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı açıklama: Milyonlarca insan ölecek ama...

Bill Gates'ten koronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı açıklama: Milyonlarca insan ölecek ama...
25 Ağustos 2020 Salı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. Pandemi süresinde Koronavirüs hakkındaki açıklamalarıyla gündeme gelen Bill Gates, ABD'de pandemi sona ermeden milyonlarca kişinin öleceğini ancak bunun sebebinin hastalığın kendisi olmayacağını ifade etti. İşte Bill Gates'in koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı çarpıcı açıklama...

<p>ABD'li ünlü iş insanı Bill Gates koronavirüs pandemisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada yayılan koronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı açıklamaları ile gindeme gelen Gates, The Economist'e yaptığı açıklamasında pandemi sona ermeden önce milyonlarca insanın hayatını kaybedeceğini ifade ederken ölümlerin çoğunun nedeninin hastalığın kendisi olmaycağını ifade etti. İşte Bill Gates'in o açıklaması...</p>
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ABD'li ünlü iş insanı Bill Gates koronavirüs pandemisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada yayılan koronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı açıklamaları ile gindeme gelen Gates, The Economist'e yaptığı açıklamasında pandemi sona ermeden önce milyonlarca insanın hayatını kaybedeceğini ifade ederken ölümlerin çoğunun nedeninin hastalığın kendisi olmaycağını ifade etti. İşte Bill Gates'in o açıklaması...

<p>ABD'li ünlü iş insanı Bill Gates'e göre, pandemi sona ermeden önce büyük ihtimalle milyonlarca insan hayatını kaybedecek ve bu ölümlerin çoğu hastalığın kendisinden değil, corona virüsün sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki baskısından kaynaklı olacak.</p>
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ABD'li ünlü iş insanı Bill Gates'e göre, pandemi sona ermeden önce büyük ihtimalle milyonlarca insan hayatını kaybedecek ve bu ölümlerin çoğu hastalığın kendisinden değil, corona virüsün sağlık sistemleri ve ekonomiler üzerindeki baskısından kaynaklı olacak.

<p><b>AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİ ETKİLEYECEK</b></p><p><b><br></b></p><p>The Economist'e konuşan Microsoft kurucusu, koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan tecrit önlemlerinin Covid-19 dışındaki hastalıkların tedavisini de engellediğini ifade etti. </p>
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AZ GELİŞMİŞ ÜLKELERİ ETKİLEYECEK


The Economist'e konuşan Microsoft kurucusu, koronavirüsün yayılmasını önlemek için uygulanan tecrit önlemlerinin Covid-19 dışındaki hastalıkların tedavisini de engellediğini ifade etti. 

<p>Gates'e göre bu durum, en çok da sıtma ve HIV'le mücadele eden az gelişmiş ülkeleri etkileyecek.</p>
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Gates'e göre bu durum, en çok da sıtma ve HIV'le mücadele eden az gelişmiş ülkeleri etkileyecek.

<p>NTV'de yer alan habere göre; Microsoft'un kurucusu Gates ve eşinin kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, aşılar aracılığıyla sıtma ve çocuk felci gibi hastalıkları hafifletmeye çalışan küresel ittifakın merkezinde yer alıyor. </p>
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NTV'de yer alan habere göre; Microsoft'un kurucusu Gates ve eşinin kurduğu Bill ve Melinda Gates Vakfı, aşılar aracılığıyla sıtma ve çocuk felci gibi hastalıkları hafifletmeye çalışan küresel ittifakın merkezinde yer alıyor. 

<p>Gates vakfı, kısa süre önce de Hindistan Serum Enstitüsü ile işbirliği yaptığını ve corona virüs aşısını yoksul ülkelere yaklaşık üç dolara sağlayacağını açıklamıştı.</p>
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Gates vakfı, kısa süre önce de Hindistan Serum Enstitüsü ile işbirliği yaptığını ve corona virüs aşısını yoksul ülkelere yaklaşık üç dolara sağlayacağını açıklamıştı.

<p>Vakıftaki faaliyetlerine zaman ayırmak için Microsoft'taki görevini bırakan Bill Gates, ABD'nin salgınla mücadelesini ise şöyle değerlendirdi:</p>
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Vakıftaki faaliyetlerine zaman ayırmak için Microsoft'taki görevini bırakan Bill Gates, ABD'nin salgınla mücadelesini ise şöyle değerlendirdi:

<p>'Kesinlikle hazırlıklı değildik. Test yapmaya derhal başlamanın önemini anlayabileceğimiz simülasyonlar geliştiremedik.</p><p><br></p>
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'Kesinlikle hazırlıklı değildik. Test yapmaya derhal başlamanın önemini anlayabileceğimiz simülasyonlar geliştiremedik.


<p>Açıkçası, virüse verdiğimiz yanıt beklediğimden kötü oldu. Ekonomi ve sağlık üzerindeki zarar da tahmin ettiğimden çok daha büyük.</p><p><br></p>
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Açıkçası, virüse verdiğimiz yanıt beklediğimden kötü oldu. Ekonomi ve sağlık üzerindeki zarar da tahmin ettiğimden çok daha büyük.


<p><b>Siyasi yöntemlerin değişmesi, insanların maske takmasını sağlar mı, emin değilim.'</b></p><p><br></p>
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Siyasi yöntemlerin değişmesi, insanların maske takmasını sağlar mı, emin değilim.'


<p>Covid-19 ile mücadelenin siyasi boyutuna da değinen Gates'e göre Joe Biden'ın seçilmesi, işleri yoluna koymayacak.</p>
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Covid-19 ile mücadelenin siyasi boyutuna da değinen Gates'e göre Joe Biden'ın seçilmesi, işleri yoluna koymayacak.

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