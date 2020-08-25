1 / 17



ABD'li ünlü iş insanı Bill Gates koronavirüs pandemisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyada yayılan koronavirüs salgını ile ilgili çarpıcı açıklamaları ile gindeme gelen Gates, The Economist'e yaptığı açıklamasında pandemi sona ermeden önce milyonlarca insanın hayatını kaybedeceğini ifade ederken ölümlerin çoğunun nedeninin hastalığın kendisi olmaycağını ifade etti. İşte Bill Gates'in o açıklaması...