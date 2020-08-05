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“Kıyıdüzü köyünde oturuyorum. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımız günde iki defa sağıma getiriliyor. Saat 11.00 sıralarında geliyor. 2-3 saat dinlendikten sonra 15.00 sıralarında ikinci sağıma geliyorlar. Sağımın ardından yaklaşık 15 kilometrelik tozlu bir yolculuğun ardından yaylaya gidiyorlar. Bizim hayvanlar ve Berivanlar zorluk çekiyor. Köyümüzde 5 sürü var. Her sürüde 500-700 arasında değişen hayvan var. Tozlu yolculuk gerçekleşirken hayvanların gözlerinde sıkıntı yaşanırken, bazen de hastalılarla karşılaşıyoruz. Bayağı zorluklar yaşıyoruz. Yaylamızda su olmadığı için hayvanların su ihtiyacını gidermek için 15 kilometre her gün yol yürüterek köye getiriyoruz” dedi.