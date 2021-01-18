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'Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim'

'Bırakın Fenerbahçe'ye gideyim'
18 Ocak 2021 Pazartesi

Fenerbahçe ile sezon sonu için anlaşan Bright Osayi'nin devre arasında sarı lacivertli takıma katılmak için kulübü QPR'a baskı yaptığı ortaya çıktı.

<p><b>Fenerbahçe</b>'nin yeni sezon için anlaşmaya vardığı Nijeryalı kanat oyuncusu <b>Bright Osayi</b> bir an önce yeni formasına kavuşmak istiyor.</p>
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Fenerbahçe'nin yeni sezon için anlaşmaya vardığı Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi bir an önce yeni formasına kavuşmak istiyor.

<p><b>QPR </b>ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan<b> genç yıldız devre arasında Fenerbahçe'ye katılmak için baskı yapıyor.</b> Bu talebin bu hafta içinde cevabını bulması bekleniyor.</p>
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QPR ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan genç yıldız devre arasında Fenerbahçe'ye katılmak için baskı yapıyor. Bu talebin bu hafta içinde cevabını bulması bekleniyor.

<p>Fenerbahçe Yönetimi de bilindiği gibi Osayi'nin devre arasında takıma katılması için gerekli girişimlerde bulunmuştu. İngiliz kulübünü vereceği cevap merak ediliyor. </p>
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Fenerbahçe Yönetimi de bilindiği gibi Osayi'nin devre arasında takıma katılması için gerekli girişimlerde bulunmuştu. İngiliz kulübünü vereceği cevap merak ediliyor. 

<p>Osayi 2017'den beni QPR'de forma giyiyor.</p>
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Osayi 2017'den beni QPR'de forma giyiyor.

<p>Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi İngiltere Championship'te bu sezon 21 maça çıktı. 3 gol atarken 3 de asist yaptı. </p>
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi İngiltere Championship'te bu sezon 21 maça çıktı. 3 gol atarken 3 de asist yaptı. 

<p>Sağ kanatta görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun hem Nijerya hem de İngiltere pasaportu bulunuyor.</p><p><br></p><p>Takvim</p>
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Sağ kanatta görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun hem Nijerya hem de İngiltere pasaportu bulunuyor.


Takvim

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