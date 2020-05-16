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'Bırakın Galatasaray'da kalayım'

'Bırakın Galatasaray'da kalayım'
16 Mayıs 2020 Cumartesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için gelecek sezon en kilit oyunculardan birisi Lemina... Peki sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Gabonlu orta saha, Galatasaray'da kalabilecek mi? İşte detaylar...

<p>Sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan ve 10 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Galatasaray, kemik kadroyu korumak istiyor.</p>
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Sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan ve 10 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Galatasaray, kemik kadroyu korumak istiyor.

<p>Fatih Terim, en kilit üçlü olarak <b>Lemina, Onyekuru ve Seri’</b>yi görüyor.</p>
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Fatih Terim, en kilit üçlü olarak Lemina, Onyekuru ve Seri’yi görüyor.

<p>Terim’in özellikle 26 yaşındaki Lemina’nın mutlaka takımda kalması yönünde rapor vermesi üzerine yönetim harekete geçti.</p>
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Terim’in özellikle 26 yaşındaki Lemina’nın mutlaka takımda kalması yönünde rapor vermesi üzerine yönetim harekete geçti.

<p>Sezon başında kiralık kadroya katılan Gabonlu futbolcunun satın alma opsiyonu <b>16 milyon Euro.</b></p>
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Sezon başında kiralık kadroya katılan Gabonlu futbolcunun satın alma opsiyonu 16 milyon Euro.

<p>Mevcut kriz ortamında Galatasaray’ın bu rakamın yarısını dahi ödemesi zor gözüküyor. Dolayısıyla Cim Bom, 1 sene daha Lemina’yı kiralamak amacında.</p>
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Mevcut kriz ortamında Galatasaray’ın bu rakamın yarısını dahi ödemesi zor gözüküyor. Dolayısıyla Cim Bom, 1 sene daha Lemina’yı kiralamak amacında.

<p>Fakat kulübü Southampton oyuncusunu satmaktan yana. İşte tam da bu aşamada Lemina’nın devreye girdiği ve İngiliz ekibinden kolaylık istediği öğrenildi.</p>
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Fakat kulübü Southampton oyuncusunu satmaktan yana. İşte tam da bu aşamada Lemina’nın devreye girdiği ve İngiliz ekibinden kolaylık istediği öğrenildi.

<p>Lemina’nın kulübüyle görüşüp, <b>“Galatasaray’da çok mutluyum. Burada tamamen futbola odaklandım ve kendimi buldum. Bırakın Galatasaray’da kalayım”</b> talebinde bulunduğu belirtildi.</p>
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Lemina’nın kulübüyle görüşüp, “Galatasaray’da çok mutluyum. Burada tamamen futbola odaklandım ve kendimi buldum. Bırakın Galatasaray’da kalayım” talebinde bulunduğu belirtildi.

<p>Başarılı orta sahanın bu tavrı ibreyi şimdilik Cim Bom’a çevirirken, Southampton yüksek bir teklif almazsa, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Lemina’yı 1 yıl daha Aslan’a kiralayabilir.</p><p><br></p><p>Fanatik</p>
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Başarılı orta sahanın bu tavrı ibreyi şimdilik Cim Bom’a çevirirken, Southampton yüksek bir teklif almazsa, 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Lemina’yı 1 yıl daha Aslan’a kiralayabilir.


Fanatik

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