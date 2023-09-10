İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2023 Pazar / 25 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,84
  • EURO
    28,7661
  • ALTIN
    1655.92
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Birçok uygarlığın yer aldığı Urfa Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor

Birçok uygarlığın yer aldığı Urfa Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor

Birçok uygarlığın yer aldığı Urfa Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor
10 Eylül 2023 Pazar

Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl Yerleşkesi'nin üst kısmında yer alan ve kente hakim konumuyla dikkati çeken tarihi Urfa Kalesi'nde kazı çalışmaları sürüyor.

<p>Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle tarihi kalede 4. sezon kazıları yapılıyor.</p>
1
/
12

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle tarihi kalede 4. sezon kazıları yapılıyor.

<p>Açıklamada görüşlerine yer verilen Urfa Kalesi Kazı Başkanı ve Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Kozbe, kazıların 4 alanda devam ettiğini belirtti.</p>
2
/
12

Açıklamada görüşlerine yer verilen Urfa Kalesi Kazı Başkanı ve Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Kozbe, kazıların 4 alanda devam ettiğini belirtti.

<p><b>Kozbe, şunları kaydetti:</b></p><p>'Şanlıurfa Kalesi'nde birçok uygarlığı görmek mümkün. Bunun en başta olanı ciddi bir Roma hakimiyeti var bölgede...</p>
3
/
12

Kozbe, şunları kaydetti:

'Şanlıurfa Kalesi'nde birçok uygarlığı görmek mümkün. Bunun en başta olanı ciddi bir Roma hakimiyeti var bölgede...

<p>Roma ikiye ayrıldıktan sonra bölge Doğu Roma'nın egemenliğinde kalıyor. Bizans oluyor. Ondan sonra Arap Emirlikleri var.</p>
4
/
12

Roma ikiye ayrıldıktan sonra bölge Doğu Roma'nın egemenliğinde kalıyor. Bizans oluyor. Ondan sonra Arap Emirlikleri var.

<p>Abbasiler, Eyyubiler, Mervaniler, Zengiler var. Birçok kültürün burada kalede yaşam alanlarını bulmak mümkün. </p>
5
/
12

Abbasiler, Eyyubiler, Mervaniler, Zengiler var. Birçok kültürün burada kalede yaşam alanlarını bulmak mümkün.

<p>Bizim amacımız da bu dönemlere ait arkeolojik verileri, küçük buluntularıyla, yani çanak çömlekleriyle, sikkeleriyle, takılarıyla, silahlarıyla ortaya çıkarmak.'</p>
6
/
12

Bizim amacımız da bu dönemlere ait arkeolojik verileri, küçük buluntularıyla, yani çanak çömlekleriyle, sikkeleriyle, takılarıyla, silahlarıyla ortaya çıkarmak.'

7
/
12

8
/
12

9
/
12

10
/
12

11
/
12

12
/
12

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.