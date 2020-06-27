13 / 15



'Yorumculuk şansı doğar herkese, bütün eski futbolculara. Bir sürü de kanalda görev alırsın. Senin şöhretin 1 yıl sürer. Eğer ben Avrupa'da neler oluyor diye öğrenmezsem beni de 1 sene çekerler. Torpil falan bir yere kadardır. Hele futbolda olmaz. Başarılı adam her zaman bir yere gelir. Abdullah Avcı gibi adamlar mesela tırnaklarıyla kazıyarak çalışarak geliyorlar. Sergen'in de elinde herşey. Şu anda da doğru yolda, daha fazla daha da fazla çalışmak çok önemli. Başarının en zor tarafı devam ettirmeye mecbur olmaktır'