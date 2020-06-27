Rıdvan Dilmen'in Beşiktaş - Konyaspor maçı yorumları:
'Maç 53'ten sonra bitti. Beşiktaş sürpriz bir Antalya yenilgisi yaşadı. Ondan sonra toparlaması önemliydi. Geçen hafta moralleri yükseltti. Şimdi yukarı doğru bakmaya başladı. Kendimi 3'e 4'e atabilirim diye düşündü. Antalya maçından sonra Antalya maçından sonra bizim zaten ümidimiz yok diyebilirdi Sergen Hoca. Geçen hafta Galatasaray, Sivas, Trabzon'un puan kaybından sonra Beşiktaş'ın umudu arttı.'
'Konya biraz ağır başladı, Kırmızı da tempoları bozdu. Beşiktaş bilerek ve isteyerek kontrolü eline alıp rakip sahaya yıktı oyunu.'
'Beşiktaş seyircisi belli oldu ki çok hücumcu bir takım izleyecek. Sergen Yalçın'ın bir dezavantajı maçların seyircisiz oynanması. Eğer seyircili olsa hücumu da savunmayı da daha coşkulu yapabilirsiniz. Beşiktaş'ın en büyük problemi savunmanın arkasına adam sarkması.'
N'SAKALA YORUMU
'Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala ayağı da iyi olan bir oyuncu. Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır özellikle ters kademelerde ve geri dönüşlerde'
'Ahmet Nur Çebi'nin geçen hafta söylediği sözler beni çekindirdi açıkçası. Böyle bir çıkışın içinde böyle malzemeler vermemeleri lazım çünkü seneye de aynı hoca olacak ve takıma zarar verilmemesi lazım.'
'Beşiktaş hafife alınacak bir oyun oynamıyor, rakibi yıpratacak bir oyun oynuyor. Geçen hafta da bu hafta da toplam 15'ten fazla pozisyonu var Beşiktaş'ın.'
'BU MAÇI 1 DAKİKA UZATAMAZSIN'
'Hakem Zorbay Küçük ile ilgili bir şey söylemeyeceğim ama ikinci yarı 9 oyuncu değişti. Küme düşmeme potasında olan bir takımın veya Beşiktaş'ın averaj kovaladığı böyle maçlarda anında bitiremezsin. Yapma! Sanane kardeşim. Maçın 1 dakika uzamasının mantıklı bir sebebini söylesin. 9 oyuncu 1 dakikada değişmiş olabilir mi?' Zekeria Beyaz'ın hakeme karşısına alıp sebebini sorması lazım. Neden böyle yaptın? Yoruldun mu? Futbolcular mı istedi?'
'PROTOKOLDEKİLER TEST OLMUYOR, NEDEN?'
'Atiba'nın rekor kırdığı maçta yöneticiler protokoldekiler sahaya giremiyor. Herkes test oluyor da protokoldekilerin ne özelliği var. Basını, futbolcular, teknik ekipler vs. herkes test oluyor protokoldekiler test olmuyor? Bunun sebebi ne olabilir? Koronavirüs olan Beşiktaşlılara da geçmiş olsun dileyelim ama evinize 2-3 gün gitmeyebilirsiniz. Bu riski ortadan kaldırabilirsiniz'
'BİRİ BANA BUNU ANLATSIN
'TFF Sağlık Kurulu'na sesleniyorum, protokoldekilerin test olma zorunluluğu olmamasının nedenini biri bana anlatsın. Çok mu zor bu iş, insan sağlığı var. Öyle mantıksız şeyler yapıyoruz ki, gözlemci yok maçlarda mesela. Evinde gözlemcilik yapılıyor. Temsilci sayısı seyircisiz maçta 2 iken 3'e çıktı. Gözlemciler evde. Bir de bunu anlatsın birisi bana.'
RIDVAN VE ERSİN...
'Rıdvan'a bugün baktım çabuk ve seri. N'Sakala iki tarafta da oynayabilir iki ayağı da iyi çünkü. Rıdvan ve Ersin'i hocaları oynatıyor. Caner'de muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek. Genç oyuncuların her seferinde çabalaması önemli. Çok koşuyor Rıdvan, bakıyorum çalım yeyip tekrar önüne çıkıyor ama mesela ofsaytı bozuyor. İşte maç oynadıkça onları da yapmayacak. Adaşım maç tecrübesi edindikçe enerjisini daha pratik kullanmayı öğrenecek. Futbolda öğrenmenin yaşı yok'
'SERGEN HOCA ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDA'
'Yorumculuk şansı doğar herkese, bütün eski futbolculara. Bir sürü de kanalda görev alırsın. Senin şöhretin 1 yıl sürer. Eğer ben Avrupa'da neler oluyor diye öğrenmezsem beni de 1 sene çekerler. Torpil falan bir yere kadardır. Hele futbolda olmaz. Başarılı adam her zaman bir yere gelir. Abdullah Avcı gibi adamlar mesela tırnaklarıyla kazıyarak çalışarak geliyorlar. Sergen'in de elinde herşey. Şu anda da doğru yolda, daha fazla daha da fazla çalışmak çok önemli. Başarının en zor tarafı devam ettirmeye mecbur olmaktır'
'BURAK GOLE DOYMUYOR'
'Güven önemlidir ama kuvvetli değilseniz işe de yaramaz. Burak belli bir yaşa geldi ve sorumluluğu var artık. Bu sorumluluk altında kaptan da oldu. Bilincinde olması önemli, son durak burası. Bu aldatmaya yönelik şeyler Burak'a biraz yapışmış durumda. Belki arasak darbe buluruz ilk yarıdaki 2 pozisyonda ama hakemler tarafından da biliniyor artık. Burak gole de doymuyor.'