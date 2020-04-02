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'Yazın yüksek binaların dış cephelerine iple sarkarak camlarını siliyoruz. Buradan kazandığım para kaya tırmanışı yaptığım kış ayları boyunca bana yetiyor. Kat limitimiz yok. Aslında cam silmenin, yükseklerde çalışmanın çok da sevilecek, istenilecek bir tarafı yok. İş olarak mimarlık kadar çekici bir meslek değil ama kısa sürede iyi para kazandığım için yapıyorum. Kaya tırmanışını yapmam için bu mesleği de yapmak zorundayız. Çevremden 'Mimarlıkta daha iyi para kazanırdın.' gibi tepkiler aldım. Bu spora olan tutkumu gören herkes durumumu kabullendi.'