Ersun Yanal'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarını hızlandıran ve birçok teknik adamla temas kuran Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica olmuştu.
Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç'un 47 yaşındaki teknik adamı takımın başına geçirmek istediği ve 1+3 yıllık bir sözleşme önerdiği öne sürülmüştü.
TOMAS: 1+3 YILLIK SÖZLEŞMEYE SICAK BAKMIYOR
Sarı lacivertlilerin 1 numaralı teknik direktör adayı olan Nenad Bjelica için Türk futbolunun yakından tanıdığı bir isim olan Stjepan Tomas önemli açıklamalar yaptı.
Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Tomas, vatandaşı Bjelica'nın Sarı-Lacivertliler'in kendisine yaptığı 1+3 yıllık teklife soğuk baktığını söyledi.
BJELICA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Yeni sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de Nenad Bjelica sesleri yükselirken, sarı-lacivertlilerin Hırvat teknik adamla görüşme gerçekleştirdiği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia edilmişti.
Hırvat basınına konuşan 47 yaşındaki çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüple görüştüğünü ancak geçtiğimiz çarşambadan beri kendisiyle iletişime geçilmediğini söyledi.
'GEÇEN ÇARŞAMBA'DAN BERİ KİMSE ARAMADI'
Fenerbahçe iddialarıyla ilgili Hırvat basınından 24Sata'ya konuşan Bjelica, sarı-lacivertli takımla görüştüğünü doğrulayarak 'Geçen çarşamba gününden beri Fenerbahçe'den beni kimse aramadı.' dedi.
PROSINECKI: BJELICA FENERBAHÇE'YE GELİRSE BAŞARILI OLACAKTIR
Nenad Bjelica ile ilgili vatandaşlarından da çarpıcı açıklamalar geldi. Radyospor'da Özgür Sancar'a konuşan Robert Prosinecki şunları söyledi:
'Bjelica'yı çok iyi tanıyorum. Karakteri çok iyi ve büyük bir antrenör. Fenerbahçe'de başarılı olacaktır. Dinamo Zagreb'de çok iyi bir dönem geçirdi. Oradaki başarısını Fenerbahçe'de de yaşayacaktır.'
'Fenerbahçe'nin teknik direktörü olmasını isterim. Eğer bu gerçekleşirse çok başarılı olacaktır. Gelişime her zaman açık bir isim ve çok doğru bir karaktere sahip.' (Takvim)