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Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması

Bjelica'dan Fenerbahçe açıklaması
13 Mayıs 2020 Çarşamba

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde 1 numaralı isim Nenad Bjelica... Hırvat teknik adam, sarı lacivertli takıma transfer süreciyle ilgii bir son dakika açıklaması yaptı... İşte Bjelica'nın açıklamaları...

Fenerbahçeli taraftarların hakkındaki gelişmeleri merakla beklediği<b> Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.</b>
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Fenerbahçeli taraftarların hakkındaki gelişmeleri merakla beklediği Nenad Bjelica açıklamalarda bulundu.

<p>Fanatik'e konuşan ve sarı lacivertli takımla görüştüğünü doğrulayan Teknik Direktör Bjelica şunları söyledi:</p>
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Fanatik'e konuşan ve sarı lacivertli takımla görüştüğünü doğrulayan Teknik Direktör Bjelica şunları söyledi:

<p><b>'En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. </b>Daha sonra Fenerbahçe’den kimse ile görüşmedim.' </p>
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'En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. Daha sonra Fenerbahçe’den kimse ile görüşmedim.' 

<p>'Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. <b>Türkiye’ye selamlarımı gönderiyorum'</b></p>
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'Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. Türkiye’ye selamlarımı gönderiyorum'

<p><b>FENERBAHÇE’Yİ HERKESE SORDU</b><br></p><p><br></p><p>Nenad Bjelica, daha önce Türkiye’de oynamış Hırvat futbolcu ve görev almış Hırvat teknik adamlardan hem ülkemiz hem de Fenerbahçe hakkında bilgiler alıyor. </p>
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FENERBAHÇE’Yİ HERKESE SORDU


Nenad Bjelica, daha önce Türkiye’de oynamış Hırvat futbolcu ve görev almış Hırvat teknik adamlardan hem ülkemiz hem de Fenerbahçe hakkında bilgiler alıyor. 

<p>Başarılı çalıştırıcının bunun için başta <b>Slaven Bilic </b>olmak üzere neredeyse herkesle temasa geçtiği öğrenildi.</p>
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Başarılı çalıştırıcının bunun için başta Slaven Bilic olmak üzere neredeyse herkesle temasa geçtiği öğrenildi.

<p>Bjelica’nın, Fenerbahçe ile ilgili sürekli olumlu bilgiler aldığı kaydedildi.</p>
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Bjelica’nın, Fenerbahçe ile ilgili sürekli olumlu bilgiler aldığı kaydedildi.

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