Fanatik'e konuşan ve sarı lacivertli takımla görüştüğünü doğrulayan Teknik Direktör Bjelica şunları söyledi:
'En son 2 hafta önce bir temasımız oldu. Daha sonra Fenerbahçe’den kimse ile görüşmedim.'
'Şu anda ben de bekliyorum. Dolayısıyla yapabileceğim çok fazla bir açıklama yok. Türkiye’ye selamlarımı gönderiyorum'
FENERBAHÇE’Yİ HERKESE SORDU
Nenad Bjelica, daha önce Türkiye’de oynamış Hırvat futbolcu ve görev almış Hırvat teknik adamlardan hem ülkemiz hem de Fenerbahçe hakkında bilgiler alıyor.
Başarılı çalıştırıcının bunun için başta Slaven Bilic olmak üzere neredeyse herkesle temasa geçtiği öğrenildi.
Bjelica’nın, Fenerbahçe ile ilgili sürekli olumlu bilgiler aldığı kaydedildi.