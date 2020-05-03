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Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu

Bjelica'nın Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu
03 Mayıs 2020 Pazar

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Nenad Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Hırvat teknik adamın oldukça düşük bir ücrete sarı lacivertli takımı çalıştırmaya razı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

<p>Fenerbahçe'de sıcak saat saatler. Sarı Lacivertli ekibin görüşmelere başladığı Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın alacağı rakam da netleşmeye başladı.</p>
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Fenerbahçe'de sıcak saat saatler. Sarı Lacivertli ekibin görüşmelere başladığı Hırvat teknik adam Nenad Bjelica'nın alacağı rakam da netleşmeye başladı.

<p>Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.</p>
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Bjelica ile yapılan ilk görüşme olumlu geçerken, genç çalıştırıcının yakın tarihte en düşük ücreti alan yabancı teknik adam olabileceği dile getirildi.

<p>Dinamo Zagreb’ten brüt 1.2 milyon euro maaş alan Hırvat çalıştırıcının eline net maaş olarak 700 bin euroya yakın ücret geçiyordu.</p>
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Dinamo Zagreb’ten brüt 1.2 milyon euro maaş alan Hırvat çalıştırıcının eline net maaş olarak 700 bin euroya yakın ücret geçiyordu.

<p>Skorer'de yer alan habere göre; Sarı Lacivertliler maksimum 1 milyon euro civarında bir yıllık ücret ödenmesi üzerine bir plan yaptı.</p>
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Skorer'de yer alan habere göre; Sarı Lacivertliler maksimum 1 milyon euro civarında bir yıllık ücret ödenmesi üzerine bir plan yaptı.

<p>Bjelica da parayı problem etmiyor. Genç teknik adam, sanıldığı gibi Dinamo’dan ayrılmasındaki ana etken, ücretinde indirime gidilmek istenmesi değildi.</p>
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Bjelica da parayı problem etmiyor. Genç teknik adam, sanıldığı gibi Dinamo’dan ayrılmasındaki ana etken, ücretinde indirime gidilmek istenmesi değildi.

<p>Hırvat hocanın, kulüp yönetimi ve sahibi Mamic ile son bir yıldır yaşanan gerginlikler sebebiyle ayrıldığı belirtilmişti.</p>
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Hırvat hocanın, kulüp yönetimi ve sahibi Mamic ile son bir yıldır yaşanan gerginlikler sebebiyle ayrıldığı belirtilmişti.

<p>48 yaşındaki teknik adam, daha önce Avusturya, İtalya, Polonya’da takım çalıştırdı. Fenerbahçe’yi de kariyeri için büyük bir fırsat olarak görüyor.</p>
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48 yaşındaki teknik adam, daha önce Avusturya, İtalya, Polonya’da takım çalıştırdı. Fenerbahçe’yi de kariyeri için büyük bir fırsat olarak görüyor.

<p>Bu nedenle masaya oturulduğunda yönetimden yüksek bir maaş istemeyi planlamıyor. Ayrıca birçok yabancı hocada olan yüksek transfer bütçesi gibi talepleri de bulunmayacak.</p>
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Bu nedenle masaya oturulduğunda yönetimden yüksek bir maaş istemeyi planlamıyor. Ayrıca birçok yabancı hocada olan yüksek transfer bütçesi gibi talepleri de bulunmayacak.

<p>Hırvat çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübün ekonomik durumunun farkında... Dinamo’da çok daha düşük bütçelerle Avrupa’da başarılı olan Bjelica, bir benzerini Fenerbahçe’de de yapabileceğine inanıyor.</p>
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Hırvat çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulübün ekonomik durumunun farkında... Dinamo’da çok daha düşük bütçelerle Avrupa’da başarılı olan Bjelica, bir benzerini Fenerbahçe’de de yapabileceğine inanıyor.

<p>Bjelica’yı isteyen tek Fenerbahçe değil... Daha önce İspanya’da futbol oynayan Hırvat teknik adam için bazı İspanyol kulüplerinin devrede olduğu öğrenildi.</p>
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Bjelica’yı isteyen tek Fenerbahçe değil... Daha önce İspanya’da futbol oynayan Hırvat teknik adam için bazı İspanyol kulüplerinin devrede olduğu öğrenildi.

<p>Ancak bu kulüpler genel olarak orta sıra takımları olduğu için Bjelica, hedefi olan bir takıma gitmek istiyor.</p>
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Ancak bu kulüpler genel olarak orta sıra takımları olduğu için Bjelica, hedefi olan bir takıma gitmek istiyor.

<p>Fenerbahçe gibi potansiyeli büyük ve yüksek hedefleri olan bir kulüpte kendini gösterip, ardından Avrupa’nın daha üst düzey takımlarına gitme hedefi bulunuyor.</p>
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Fenerbahçe gibi potansiyeli büyük ve yüksek hedefleri olan bir kulüpte kendini gösterip, ardından Avrupa’nın daha üst düzey takımlarına gitme hedefi bulunuyor.

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