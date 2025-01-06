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- 'ARACIN CAMINDAN KOLLARIMDAN ÇEKİP ÇIKARDILAR'

Otomobilin sürücüsü Aysen Üstünel, gazetecilere, 'Çok korktum, yaşadığıma şükrediyorum. Daha kötü bir şey olabilirdi. Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. Ben o panik anında kriz geçirebilirdim. Aracın camından kollarımdan çekip çıkardılar. Araçta yalnızdım. Yanımda torunum olabilirdi.' ifadelerini kullandı.