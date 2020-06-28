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Bölge halkı sevinçli! Başkan Erdoğan'ın kararıyla Doğal Sit Alanı ilan edildi

Bölge halkı sevinçli! Başkan Erdoğan'ın kararıyla Doğal Sit Alanı ilan edildi
28 Haziran 2020 Pazar

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Yaya Gölü'nün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Doğal Sit Alanı ilan edilmesi bölge halkını sevindirdi (AA)

<p>Kent merkezine 54 kilometre, ilçeye ise 8 kilometre uzaklıktaki Süleymanlı Yaylası'ndaki göl, 14 Haziran'da 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenmişti.</p>
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Kent merkezine 54 kilometre, ilçeye ise 8 kilometre uzaklıktaki Süleymanlı Yaylası'ndaki göl, 14 Haziran'da 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenmişti.

<p>Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla potansiyel Doğal Sit Alanı olarak kesin korunacak hassas alanlar arasında gösterilen, 466 dekar alana yayılan Süleymanlı Yaylası'ndaki gölün etrafında 34 farklı türden 200'e yakın kuş bulunuyor.</p>
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Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan kararla potansiyel Doğal Sit Alanı olarak kesin korunacak hassas alanlar arasında gösterilen, 466 dekar alana yayılan Süleymanlı Yaylası'ndaki gölün etrafında 34 farklı türden 200'e yakın kuş bulunuyor.

<p>'Foto safari'ye katılan kuş gözlemcilerinin uğrak yerleri arasında bulunan, doğal güzelliğinin yanında başta yaban kazları ve ördekleriyle, fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak bilinen göl, piknik ve kamp yapmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.</p>
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'Foto safari'ye katılan kuş gözlemcilerinin uğrak yerleri arasında bulunan, doğal güzelliğinin yanında başta yaban kazları ve ördekleriyle, fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak bilinen göl, piknik ve kamp yapmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

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