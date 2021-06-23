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'İçerisinde spor salonlarıyla, şehir manzaralı restoranı, alışveriş merkezi ve otoparkı ile sadece maçların oynandığı saatlerde değil, tüm zamanlarda vatandaşlara hizmet edecek 'Yaşayan stat' dediğimiz bir stadı inşallah tamamlamış olacağız.'