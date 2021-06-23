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  • Bölgenin en modern tesisi olacak! İşte yeni Erzincan Stadı'nın son hali

Bölgenin en modern tesisi olacak! İşte yeni Erzincan Stadı'nın son hali

Bölgenin en modern tesisi olacak! İşte yeni Erzincan Stadı'nın son hali
23 Haziran 2021 Çarşamba

Açılışı için gün sayılan Erzincan'ın yeni stadı için sona gelindi... Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, stat yapımında son teknolojik imkanların kullanıldığını ve bölgenin en modern tesisinin kente kazandırıldığını söyledi.

<p>Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programı kapsamında <b>Erzincan</b>'da inşa edilen şehir stadında sona gelindi.</p>
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Gençlik ve Spor Bakanlığının yatırım programı kapsamında Erzincan'da inşa edilen şehir stadında sona gelindi.

<p>Atatürk Mahallesi'ndeki eski stat yerinde inşa edilen 62 bin 547 metrekare kullanım alanına sahip, <b>12 bin 981 seyirci kapasiteli </b>statta, alışveriş merkezi, restoran ve farklı branşlar için spor salonları yer alacak.</p>
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Atatürk Mahallesi'ndeki eski stat yerinde inşa edilen 62 bin 547 metrekare kullanım alanına sahip, 12 bin 981 seyirci kapasiteli statta, alışveriş merkezi, restoran ve farklı branşlar için spor salonları yer alacak.

<p><b>Alttan ısıtma sistemi</b> ile yağmur ve kar yağışından etkilenmeden müsabakaların devam edebileceği UEFA standartlarındaki statta, <b>605 araç kapasiteli otopark</b> da bulunuyor.</p>
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Alttan ısıtma sistemi ile yağmur ve kar yağışından etkilenmeden müsabakaların devam edebileceği UEFA standartlarındaki statta, 605 araç kapasiteli otopark da bulunuyor.

<p><b>'MAÇ DIŞINDAKİ TÜM ZAMANLARDA DA VATANDAŞLARA HİZMET EDECEK'</b><br></p><p><br></p><p>Çalışmalarda sona yaklaşılan modern şehir stadının <b>2021-2022 futbol sezonu öncesi açılması planlanıyor.</b></p>
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'MAÇ DIŞINDAKİ TÜM ZAMANLARDA DA VATANDAŞLARA HİZMET EDECEK'


Çalışmalarda sona yaklaşılan modern şehir stadının 2021-2022 futbol sezonu öncesi açılması planlanıyor.

<p>Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, AA muhabirine, son teknolojik imkanların kullanıldığı bölgenin en modern tesisinin kente kazandırıldığını söyledi.</p>
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Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, AA muhabirine, son teknolojik imkanların kullanıldığı bölgenin en modern tesisinin kente kazandırıldığını söyledi.

<p>Stadın sosyal donatılarından bahseden Ayrancı, şöyle konuştu:</p>
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Stadın sosyal donatılarından bahseden Ayrancı, şöyle konuştu:

<p>'İçerisinde spor salonlarıyla, şehir manzaralı restoranı, alışveriş merkezi ve otoparkı ile sadece maçların oynandığı saatlerde değil, tüm zamanlarda vatandaşlara hizmet edecek <b>'Yaşayan stat'</b> dediğimiz bir stadı inşallah tamamlamış olacağız.' </p>
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'İçerisinde spor salonlarıyla, şehir manzaralı restoranı, alışveriş merkezi ve otoparkı ile sadece maçların oynandığı saatlerde değil, tüm zamanlarda vatandaşlara hizmet edecek 'Yaşayan stat' dediğimiz bir stadı inşallah tamamlamış olacağız.'

<p>'Stadımız, UEFA normlarının hepsini karşılamakta, ulusal ve uluslararası tüm müsabakaların yapılabileceği standartlara sahip.'</p>
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'Stadımız, UEFA normlarının hepsini karşılamakta, ulusal ve uluslararası tüm müsabakaların yapılabileceği standartlara sahip.'

<p><b>ALTTAN ISITMA SİSTEMİYLE KIŞ AYLARINDA MAÇLAR AKSAMAYACAK</b><br></p><p><br></p><p>Ayrancı, bölgedeki çetin kış şartlarından bahsederek, stattaki alttan ısıtma sisteminin büyük avantajlarının bulunduğunu dile getirdi.</p>
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ALTTAN ISITMA SİSTEMİYLE KIŞ AYLARINDA MAÇLAR AKSAMAYACAK


Ayrancı, bölgedeki çetin kış şartlarından bahsederek, stattaki alttan ısıtma sisteminin büyük avantajlarının bulunduğunu dile getirdi.

<p>Müsabakaların her mevsim kesintisiz yapılması için statta teknolojik imkanların kullanıldığını vurgulayan Ayrancı, şunları kaydetti:</p>
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Müsabakaların her mevsim kesintisiz yapılması için statta teknolojik imkanların kullanıldığını vurgulayan Ayrancı, şunları kaydetti:

<p>'Stat, özellikle ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizin tercih edilmesi anlamında bizi avantajlı duruma getirecektir.' </p>
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'Stat, özellikle ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizin tercih edilmesi anlamında bizi avantajlı duruma getirecektir.'

<p>'Kış aylarında bölgemiz soğuk iklim şartlarına sahip. Bu bölgedeki bu imkanı sağlayan tek stat. Alttan ısıtma imkanını sağlamak suretiyle her türlü iklim koşulunda bize futbol müsabakasına ev sahipliği yapma imkanı veriyor.'</p>
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'Kış aylarında bölgemiz soğuk iklim şartlarına sahip. Bu bölgedeki bu imkanı sağlayan tek stat. Alttan ısıtma imkanını sağlamak suretiyle her türlü iklim koşulunda bize futbol müsabakasına ev sahipliği yapma imkanı veriyor.'

<p>'Tesisimiz hem alttan ısıtma imkanlarıyla hem de diğer şartlarıyla birlikte bölgemizin en modern stadı, en modern tesisi olacak.'</p>
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'Tesisimiz hem alttan ısıtma imkanlarıyla hem de diğer şartlarıyla birlikte bölgemizin en modern stadı, en modern tesisi olacak.'

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