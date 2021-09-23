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Bolusporlu futbolcular ölümden döndü!

Bolusporlu futbolcular ölümden döndü!
23 Eylül 2021 Perşembe

Abant'taki kahvaltı etkinliğine giden Bolusporlu futbolcuların içinde bulunduğu otomobil bariyerlere çarptı. Ağaç kütüğü sayesinde dere yatağına devrilmekten kurtulan araçtaki Tugay Kacar, Arda Köksal ve Ensar Bilir kazayı yara almadan atlattı

<p>Beypiliç <b>Boluspor </b>Kulübü'nün Abant'taki kahvaltı etkinliğine giderken otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 futbolcu, dere yatağına devrilmekten ağaç kütüğü sayesinde kurtuldu.</p>
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Beypiliç Boluspor Kulübü'nün Abant'taki kahvaltı etkinliğine giderken otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 futbolcu, dere yatağına devrilmekten ağaç kütüğü sayesinde kurtuldu.

<p>Kulübün kahvaltı programına katılmak için Bolu-Abant kara yolunda seyir halinde giden Boluspor'lu futbolcu <b>Tugay Kacar</b> idaresindeki 06 TGY 66 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.</p>
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Kulübün kahvaltı programına katılmak için Bolu-Abant kara yolunda seyir halinde giden Boluspor'lu futbolcu Tugay Kacar idaresindeki 06 TGY 66 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

<p>Hızını alamayan otomobil, ağaç kütüğüne çarparak yol kenarındaki dere yatağına devrilmekten son anda kurtuldu.</p>
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Hızını alamayan otomobil, ağaç kütüğüne çarparak yol kenarındaki dere yatağına devrilmekten son anda kurtuldu.

<p>Sürücü Kacar ile araçtaki futbolcular <b>Arda Köksal </b>ve <b>Ensar Bilir</b>, kazayı yara almadan atlattı.</p>
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Sürücü Kacar ile araçtaki futbolcular Arda Köksal ve Ensar Bilir, kazayı yara almadan atlattı.

Kulübün Teknik Direktörü <b>Reha Kemal Erginer</b> ve takım arkadaşları da kaza yerine gelerek futbolculara <b>'geçmiş olsun'</b> dileklerini iletti.
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Kulübün Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer ve takım arkadaşları da kaza yerine gelerek futbolculara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

<p>Erginer, gazetecilere, kazanın ucuz atlatıldığını, yaralanma ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.<br></p>
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Erginer, gazetecilere, kazanın ucuz atlatıldığını, yaralanma ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

<p>Sürücü Kacar da seyir halinde giderken yanından otobüsün geçmesiyle aracının kontrolünü kaybettiğini, daha sonra kazanın gerçekleştiğini anlattı.</p>
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Sürücü Kacar da seyir halinde giderken yanından otobüsün geçmesiyle aracının kontrolünü kaybettiğini, daha sonra kazanın gerçekleştiğini anlattı.

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